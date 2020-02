Le Bach du dimanche 02 février 2020

Au programme de cette 110e émission : le nouveau disque de l’ensemble de violes Pantasm (label LINN/Outhere) ; la Cantate pour basse seule BWV 82 « Ich habe genug » ; et puis de l’orgue, du piano et du grand orchestre !

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Ouverture à la française en si mineur BWV 831

Arrangement pour orgue de Hansjörg Albrecht

Ouverture

Hansjörg Albrecht, orgue

Orgue Muhleisen (2004) de Saint-Paul, Harsewinkel (près de Detmold)

Disque : OEHMS Classics OC 634 (2009)

Jean-Sébastien Bach

Ouverture à la française en si mineur BWV 831

Arrangement pour orgue de Hansjörg Albrecht

Gavottes I et II / Passepieds I et II

Hansjörg Albrecht, orgue

Orgue Muhleisen (2004) de Saint-Paul, Harsewinkel (près de Detmold)

Disque : OEHMS Classics OC 634 (2009)

Jean-Sébastien Bach

Offrande Musicale BWV 1079

Ricercar a 3

Ensemble de violes Phantasm

Disque : LINN (Outhere) CKD 618 (2020)

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (Livre I)

Prélude et Fugue en si mineur n° 24 BWV 869

Ensemble de violes Phantasm

Disque : LINN (Outhere) CKD 618 (2020)

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (Livre II)

Prélude n° 22 en si bémol mineur BWV 891

Ensemble de violes Phantasm

Disque : LINN (Outhere) CKD 618 (2020)

Jean-Sébastien Bach / Max Reger

Suite n° 2 en si mineur BWV 1067

Arrangement pour piano à quatre mains

Mvt. 3 Sarabande

Sontraud Speidel et Evelinde Trenkner, pianos

Disque : MDG 330 1006-2 (2000)

Jean-Sébastien Bach / Max Reger

Suite n° 2 en si mineur BWV 1067

4. Bourées I et II / 5. Polonaise et double / 6. Menuet / 7. Badinerie

Arrangement pour piano à quatre mains

Sontraud Speidel et Evelinde Trenkner, pianos

Disque : MDG 330 1006-2 (2000)

Jean-Sébastien Bach / Cyprien Katsaris

Badinerie extraite de la Suite n° 2 en si mineur BWV 1067

Arrangement pour piano dans le style burlesque

Cyprien Katsaris, piano

Enregistré en juillet 2000

Disque : Sony 88875060542 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Badinerie extraite de la Suite n° 2 en si mineur BWV 1067

Arrangement jazz

Dimitri Naiditch, piano

Arthur Alard, batterie

Gilles Naturel, contrebasse

Disque : DINAI Records (2019)

7h55 : Propos sur Bach : 20. La musique instrumentale à la cour de Weimar.

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 213 « Lasst uns sorgen lasst uns wachen »

Air de la Volupté « Schlafe mein Liebster und pflege der Ruh »

Joanne Lunn, soprano

Bach Collegium du Japon

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS 2161 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 197 « Gott ist unsre Zuversicht »

Air d’alto « Schläfer aller Sorgenkummer »

Damien Guillon, contre-ténor

Bach Collegium du Japon

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS 2021 (2013)

Jean-Sébastien Bach / Edward Elgar

Fantaisie et fugue en ut mineur BWV 537

Arrangement pour orchestreop. 86

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction Esa Pekka Salonen

Disque : SONY SK 89012 (2000)

Jean-Sébastien Bach

Fugue à la gigue d’après la Fugue en sol majeur BWV 577

Orchestration de Gustav Holst

Orchestre Symphonique de Québec

Direction Yoav Talmi

Disque : ATMA Classique ACD2 2570 (2008)

Nouveauté discographique :

Ensemble de violes Pantasm : " The Well-Tempered Consort – I "

LabelLINN (Distribution Outhere) sortie le 24 janvier

Le cabinet de curiosités :

George Barnes & the Jazz Renaissance Quintet