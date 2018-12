Le Bach du dimanche 02 décembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

BWV 61 « Nun komm der Heiden Heiland I » émission La Cantate BWV 61 « Nun komm der Heiden Heiland I »

Jean-Sébastien Bach

Sonate n° 2 en la mineur BWV 1003

Mouvement 2 : fugue

Hélène Schmitt, violon

Enregistré en 2004

Disque : ALPHA 090 (2006)

Johann Georg Pisendel

Sonate en la mineur pour violon seul sans basse

Mouvement 1 : Largo

Hélène Schmitt, violon baroque

Disque : Maguelone MAG 358.408 (2018)

Johann Georg Pisendel

Sonate en la mineur pour violon seul sans basse

Mouvement 2 : Allegro

Hélène Schmitt, violon baroque

Disque : Maguelone MAG 358.408 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon et clavecin n° 6 en sol majeur BWV 1019

Allegro / Largo / Allegro / Adagio / Allegro

Ton Koopman, clavecin

Monica Huggett, violon

Studio Concert / France-Musique / Concert enregistré le 27 mai 1983

Source : Archive INA

Le propos

Propos sur Bach de Albert Jacquard (1975) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Albert Jacquard (1975)

Programmation musicale de la deuxième heure

Johann Hermann Schein

Choral “Nun komm der Heiden Heiland”

Ensemble Calmus

Disque : CARUS83478 (2017)

Dietrich Buxtehude

“Nun komm der Heiden Heiland” pour orgue BuxWV 211

Bernard Foccroulle, orgue

Orgue Thomas, Sint-Katharinakerk (Hoogstraten)

Disque : Ricercar RIC 250 (2006)

Praetorius

Motet “Nun komm der Heiden Heiland”

Capella Ducale

Musica Fiata de Cologne, Roland Wilson (dir.)

Disque : SONY S2K 62929 (1997)

Heinrich Schütz

Petits concerts spirituels I op. 8

« Nun komm der Heiden Heiland » SWV 301

Ensemble Weser-Renaissance de Brême, Manfred Cordes (dir.)

Disque : CPO 999675-2 (2000)

Jean-Sébastien Bach

Choral « Nun komm der Heiden Heiland” BWV 659

Bernard Focroulle, orgue

Orgue Silbermann du Dom de Freiberg

Disque : Ricercar RIC 212 (1991)

Jean-Sébastien Bach

Trio sur le Choral « Nun komm der Heiden Heiland” BWV 660

Bernard Focroulle, orgue

Orgue Silbermann du Dom de Freiberg

Disque : Ricercar RIC 212 (1991)

Jean-Sébastien Bach

Choral « Nun komm der Heiden Heiland” BWV 661

Bernard Focroulle, orgue

Orgue Silbermann du Dom de Freiberg

Disque : Ricercar RIC 212 (1991)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 36 “Schwingt freudig euch empor”

Duo « Nun komm der Heiden Heiland”

Choeur Monteverdi

Solistes baroques anglais, John Eliott Gardiner (dir.)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 162 (2009)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 62 « Nun komm der Heiden Heiland”

Chœur introductif

Choeur Monteverdi

Solistes baroques anglais, John Eliott Gardiner (dir.)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 162 (2009)

Johann Caspar Ferdinand Fischer

Missa in contrapuncto : “Nun komm der Heiden Heiland”

Movement 1 : Kyrie eleison

Ensemble Calmus

Disque : CARUS83478 (2017)

Johann Hermann Schelle

Canon à six parties “Nun komm der Heiden Heiland »

Ensemble InAlto, Lambert Colson (dir.)

Disque : Ramée RAM1401 (2014)

Samuel Scheidt

Cantiones sacrae SSWV 12 « Nun komm der Heiden Heiland”

Athesinus Consert Berlin, Klaus Martin Bresgott (dir.)

Disque : Carus 83488

Jean-Sébastien Bach

Choral « Nun komm der Heiden Heiland” BWV 659

Transcription pour trio à cordes et piano

Johan Farjot, piano

Antoine Pierlot, violoncelle

Maria Mosconi, alto

Arnaud Thorette, violon

Disque : La Dolce Volta LDV04 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Choral « Nun komm der Heiden Heiland” BWV 659

Transcription pour ensemble vocal a cappella

Ensemble Calmus

Disque : CARUS83478 (2017)

Nouveauté discographique

La Sonate de Johann Georg Pisendel pour violon seul par Hélène Schmitt. (label : Maguelone)

Annonce de concert

Dimanche 9 décembre 2018 à 17h à l'Eglise protestante allemande à Paris-Christuskirche à Paris (75009) Oratorio de Noël de J.S. Bach avec le chœur et l'orchestre Les Temperamens Variations (dir Thibault Lam Quang)

Cabinet des curiosités