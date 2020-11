Le Bach du dimanche 01 novembre 2020

Au programme de cette 137e émission : le nouvel album du claveciniste Francesco Corti (label Arcana) ; « Balcanik Bach » de Gerardo Jerez Le Cam (piano) et Marian Iacob Maciuca (violon) ; et en deuxième heure la Cantate de la Réforme « Ein feste Burg ist unser Gott » BWV 80 par Frieder Bernius.

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach "

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

« Turkul Bach » d’après le Prélude n° 1 en ut mineur BWV 847

Gerardo Jerez Le Cam, piano

Marian IacobMaciuca, violon

Album « Balcanik Bach »

Disque : Bayard Musique 3086082 (2020)

Jean-Sébastien BACH

« Preludiu in geampara » d’après le Prélude de la Partita n° 3 BWV 1006

Marian Iacob Maciuca, violon

Album « Balcanik Bach »

Disque : Bayard Musique 3086082 (2020)

Jean-Sébastien BACH

« Chacarui Bach » d’après le Vivace de la Sonate n° 5 BWV 1018

Marian Iacob Maciuca, violon

Album « Balcanik Bach »

Disque : Bayard Musique 3086082 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Sonate n° 1 en sol mineur BWV 1001

Mouvement 1 : Adagio

Gil Shaham, violon

Disque : Canary Classics CC14 (2015)

Philip GLASS

Partita pour violon I : Opening

Tim Fain, violon

Disque : Orange Mountain Music 0050 (2015)

Philip GLASS

Partita n° 1 pour violoncelle seul

Mouvement V

Matt Haimovitz, violoncelle

Disque : Orange Mountain OMM0117 (2017)

Jean-Sébastien BACH

Sonate n° 2 en la mineur BWV 1003

Mouvement 1 : Grave

Gil Shaham, violon

Disque : Canary Classics CC14 (2015)

Philip GLASS

Partita pour violon II : Morning song

Tim Fain, violon

Disque : Orange Mountain Music 0050 (2015)

Jean-Sébastien BACH

Praeludium, Fugue et Allegro en mi bémol majeur BWV 998

Francesco Corti, clavecin

Disque : Arcana 486973 (2020)

Johann KUHNAU

Sonate biblique n° 4 en ut mineur

1.Il lamento di Hiskia per la morte annonciatagli e le sue preghiereardenti

2.La di lui confidenza in iddio

3.L’allegrezzadel Re convalescente

Francesco Corti, clavecin

Disque : Arcana 486973 (2020)

7h55 : Propos sur Bach : E comme Echo

à réécouter émission Propos sur Bach E comme Echo

8h : La Cantate du jour :

à réécouter émission La Cantate La Cantate BWV 80 « Ein feste Burg ist unser Gott »

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Choral « Einfeste Burg istunserGott » BWV 720

Benjamin Alard, orgue

Disque : Harmonia Mundi

Franz TUNDER

Cantate « Ein feste Burg istunser Gott »

1.Sinfonia

2.Ein feste Burg istunser Gott (soprano)

3.Mitunsrer Macht istnichtsgetan (2 sopranos, ténor, basse)

4.Und wenn die Welt voll Teufel wär (tutti)

Deborah York, Susan Hamilton, sopranos

Jan Kobow, ténor

Peter Kooy, basse

Collegium Vocale de Gand

Direction : Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901703 (2000)

Jean-Sébastien BACH

Messe brève en sol mineur BWV 235

Kyrie – Gloria – Cum SanctoSpiritu

Choeur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart

Direction : FriederBernius

Disque : Carus 83282 (2017)

Nouveautés discographiques :

Gerardo Jerez Le Cam (piano) et Marian Iacob Maciuca (violon), Album « Balcanik Bach », nouveauté Bayard musique.

, © Bayard Musique

Francesco Corti (clavecin), Album « Little Books », Bach / Telemann / Böhm / Kuhnau / Hasse / Couperin, nouveauté Arcana.

, © Arcana

Cabinet des curiosités :