Le Bach du dimanche 01 mars 2020

Au programme de cette 114e émission : un zoom sur le canon avec les 14 Canons sur l’Aria des Variations Goldberg BWV 1087 et les 5 Variations canoniques pour orgue BWV 769 ; la deuxième heure en compagnie de John Eliot Gardiner avec les Concertos pour violons par Kati Debretzeni (nouveauté SDG).

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Canon en ut majeur BWV 1073

Swingle singers

Disque : Philips 542 552-2 (1963)

Jean-Sébastien Bach

L’Art de la fugue BWV 1080

Canon à l’octave

Pierre-Laurent Aimard, piano

Disque : Deutsche Grammophon DGG 4777345 (2008)

Jean-Sébastien Bach

L’Art de la fugue BWV 1080

Canon à l’octave

Elizabeth Sombart, piano

Jean-Christophe Geiser, orgue

Grandes orgues FISK, Cathédrale de Lausanne

Disque : IFO Records IFO 07 001 (2009)

Jean-Sébastien Bach

L’Art de la fugue BWV 1080

Canon alla duodecima in contrapuncto alla quinta

Frank Peter Zimmermann, violon

Heinrich Schiff, violoncelle

Disque : ECM 476 3150 (2006)

Jean-Sébastien Bach

14 Canons sur les huit premières notes fondamentales de l’Aria des Variations Goldberg BWV 1087

Café Zimmermann

Disque : ALPHA 014 (2001)

Jean-Sébastien Bach

Cinq Variations canoniques pour orgue

sur le Choral de Noël « Vom Himmel hoch » BWV 769

Maud Gratton, orgue

Orgue Silbermann de la Friedenskirche de Ponitz (Allemagne)

Disque : PHI / Outhere LPH 021 (2016)

Jean-Sébastien Bach / Hans Abrahamsen

Canon à deux voix BWV 1075

Ensemble LIN

Disque : Classico 2010

Jean-Sébastien Bach / Hans Abrahamsen

Canon à six voix BWV 1076

Ensemble LIN

Disque : Classico 2010

Hans Abrahamsen

Schnee : 10 Canons pour 9 instruments

Canon 2a

Ensemble Recherche

Disque : Winter & Winter 910159-2 (2009)

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur BWV 1048

Allegro

Gabriela Montero, piano

Disque : EMI 3574772 (2006)

7h55 : Propos sur Bach : 24. Kapellmeister à Köthen (1717-1723)

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon en la mineur BWV 1041

Mvt. 1 Allegro

Kati Debretzeni, violon

Solistes baroques Anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 732 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en ré mineur BWV 1052

Arrangement pour violon

Mvt 1 à 3 : Allegro, Adagio, Allegro

Kati Debretzeni, violon

Solistes baroques Anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 732 (2019)

Nouveauté discographique :

Les Concertos pour violons, par la violoniste Kati Debretzeni

Avec les Solistes baroques anglais, dirigés par John Eliot Gardiner

Label Soli Deo Gloria (2019)

Annonce concerts :

Dimanche 1er mars à 17h30, auTemple du Foyer de l’Âme (Paris, 11e)

Dans le cadre de l' "Intégrale des Cantates"

La Cantate " Herr Jesu Christ, du höchstes GutBWV 113 "

Coordination artistique : Ruth Weber

Lundi 2 mars à 20h à laPhilharmonie du Luxembourg

Voyage dans le temps : Concertos pour Violon de J.S. Bach

Le Concert Lorrain

Stephan Schultz, direction et violoncelle

Avec Susanne Regel, hautbois et Chouchane Siranossian, violon

Mardi 3 mars 2020 à 19h, à laPhilharmonie de Varsovie (Pologne)

J.S. Bach : Cantates pour ténor et concerto pour violon

Le Concert Lorrain

Stephan Schultz, direction et violoncelle

Christoph Prégardien, ténor, Chouchane Siranossian, violon et Susanne Regel, hautbois

Jeudi 5 mars 2020 à 16h Chapelle de l'Immaculée àNantes

Week-End 100% Bach : Concert #3 à Nantes

« Think Bach » par Edouard Ferlet, piano

Vendredi 6 mars à 20h à l'Opéra de Massy

" Un concert au Café de Monsieur Zimmermann "

Par l'ensemble Café Zimmermann

Céline Frisch, clavecin et Pablo Valetti, violon

J.S. Bach : Concerto pour violon en la mineur BWV 1041 • Concerto Brandebourgeois n°V en ré majeur BWV 1050 • Concerto Brandebourgeois n°IV en sol majeur BWV 1049

G.P. Telemann : Concerto pour flûte, violon et violoncelle en la majeur TWV 53 :A2 • Double concerto pour flûte à bec et traverso en mi mineur TWV 52 :e1 • Concerto pour 4 violons sans basse TWV 40:201

