Le Bach du dimanche 01 décembre 2019

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Partita pour violon n° 3 en mi majeur BWV 1006

Mvt. 1 Prélude

Thomas Zehetmair, violon baroque

Disque : ECM New Series 4818558 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Partita pour violon n° 2 en ré mineur BWV 1004

Mvt. 3 Sarabande

Thomas Zehetmair, violon baroque

Disque : ECM New Series 4818558 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Partita pour violon n° 2 en ré mineur BWV 1004

Mvt. 2 Courante et Mvt. 4 Gigue

Thomas Zehetmair, violon baroque

Disque : ECM New Series 4818558 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon n° 2 en la mineur BWV 1003

Mvt. 2 Fuga

Thomas Zehetmair, violon baroque

Disque : ECM New Series 4818558 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon n° 1 en sol mineur BWV 1001

Adagio / Fugue / Sicilienne / Presto

Thomas Zehetmair, violon baroque

Disque : ECM New Series 4818558 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon en mi majeur BWV 1042

Mvt. 2 Adagio

Thomas Zehetmair, violon

Amsterdam Bach Solisten

Disque : Berlin Classics 0011142 BC (1994)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon en la mineur BWV 1041

Mvt. 1 [sans indication de mouvement]

Thomas Zehetmair, violon

Amsterdam Bach Solisten

Disque : Berlin Classics 0011142 BC (1994)

7h55 : Propos sur Bach : 14. Organiste à Mühlhausen (1707-1708)

8h : La Cantate du jour :

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 659 « Nun komm der heiden Heiland »

Arrangement pour violoncelle et piano

Pierre Fournier, violoncelle

Gerald Moore, piano

Enregistrement de 1957

Disque : EMI 5697122 (1997)

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 659 « Nun komm der heiden Heiland »

Arrangement au piano de Ferruccio Busoni

Alfred Brendel, piano

Concert d’adieu à Hanovre (14 décembre 2008)

Disque : DECCA 4782117 (2009)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 62 « Nun komm der heiden Heiland »

Choral « Lob sei Gotte dem vater g’ton »

Choeur Baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : Teldec 4509-94459-2 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 661 « Nun komm der heiden Heiland »

Ton Koopman, orgue

Orgue Christian Müller de la Grote Kerk de Leeuwarden

Disque : Teldec 4509-94459-2 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 61 « Nun komm, der heiden Heiland »

Choeur d’introduction

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901605 (1997)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 62 « Nun komm, der heiden Heiland »

Choeur d’introduction

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901605 (1997)

Annonces concerts :

Salle Cortot (Paris), dimanche 1er décembre, 10h :

"Bach and Breakfast", direction musicale de Jérôme Pernoo. Au programme, la "Cantate BWV 91, Gelobet seist du, Jesu Christ" avec Ariel Alonso (chef de chant) et les musiciens baroques du Centre de Musique de Chambre de Paris.

Temple du foyer de l’âme, (Paris 11e), Le dimanche 1er décembre à 17h30 :

Dans le cadre de L’intégrale des Cantates de Bach à Paris, sera donné la " Cantate BWV 61, Nun komm der Heiden Heiland " sous la coordination artistique Laure Morabito

Opéra de Dijon(auditorium), le dimanche 1er décembre à 15h :

Concert des 20 ans du Café Zimmermann, avec au clavecin et en direction musicale : Céline Frisch. Au programme : Suites et concertos Brandebourgeois de Bach.

Eglise protestante allemande de Paris(Paris 9è, rue Blanche), le dimanche 8 décembre, à 17h30 :

" L’Oratorio de Noël " par le Choeur et orchestre Les Tempéramens Variations, sous la direction de Thibault Lam Quang

Le Cabinet de curiosités :