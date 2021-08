Le Bach de l'été du dimanche 8 août 2021

Une programmation toute nouvelle avec le pianiste de jazz Iiro Rantala, Lionel Meunier et les Vox Luminis, Augustin Hadelin et le duo Roe&Anderson ; le Dixit Dominus HWV 232 de Georg Friedrich Haendel et les Concertos de Carl Philipp Emanuel Bach (émission n° 162 première diffusion le 25 avril 2021)

Fontaine de Neptune, (Rome) détail, © Getty / Roberto Moiola