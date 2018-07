Le Bach à sable

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 32 « Liebster Jesu, mein verlangen »

Air de soprano : « Liebster Jesu, mein verlangen »

Rachel Nicholls, soprano

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS-SACD-1711 (2009)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 201 « Geschwinde ihr wirbeinden Winde »

Chœur introductif

Les Agrémens et le Chœur de chambre de Namur, Leonardo Garcia Alarcon (dir.)

Disque : Ambronay AMY 031 (2012)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 29 « Wir danken Gott wir danken dir »

Sinfonia orchestrale en ré majeur avec orgue concertant

André Isoir, orgue

Le Parlement de musique, Martin Gester (dir.)

Disque : La Dolce Volta LDV 118.0 (2013)

♫ Jean-Sébastien Bach

Suite pour archiluth en sol mineur BWV 995

Mvt. 1 Prélude

Thomas Dunford, archiluth

Disque : ALPHA 361 (2018)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 244a « Klagt Kinder klagt es aller Welt »

Air de soprano : « Mit Freuden sei die Welt verlassen »

Sabine Devieilhe, soprano

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 902211 (2014)

♫ Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon n° 1 en sol mineur BWV 1001

Mvt. 1 Adagio

Christian Tetzlaff, violon

Disque : Ondine ODE 12992D (2017)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 8 « Liebster Gott, wenn werd’ich sterben ? »

Choeur introductif

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901659 (1998)

♫ Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

Mvt. 1 Vivace

Giuliano Carmignola, violon

Mayumi Hirasaki, violon

Concerto Köln

Disque : Archiv Produktion 4792695 (2014)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 214 « Tönet ihr Pauken eschallet Trompeten »

Chœur introductif

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 90 1860 (2005)

♫ Jean-Sébastien Bach / Ferruccio Busoni

Choral « Nun komm’ der heiden Heiland » BWV 659

Edna Stern, piano

Disque : ZigZag Territoires ZZT090104 (2008)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 115 « Mache dich mein Geist bereit »

Air de soprano : « Bete aber auch dabei »

Dorothee Mields, soprano

Collegium Vocale Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : PHI LPH027 (2017)

♫ Jean-Sébastien Bach

Prélude en mi bémol mineur BWV 853

(Clavier bien tempéré / Livre I)

Zhu Xiao-Mei, piano

Disque : MIRARE MIR 103 (2010)

♫ Jean-Sébastien Bach / Iiro Rantala

Aria and Goldberg variation

Iiro Rantala, piano

Concert enregistré le 11 décembre 2012 (Philharmonie de Berlin)

Disque : ACT Music ACT 9556-2 (2013)

♫ Jean-Sébastien Bach / Samuel Feinberg

Sonate en trio n° 5 en ut majeur BWV 529

Mvt. 2 Largo

Arcadi Volodos, piano

Enregistrement de concert en 1996

Disque : Sony SK 62691 (1997)

♫ Jean-Sébastien Bach / Heitor Villa-Lobos

Prélude en mi bémol mineur BWV 853

(Clavier bien tempéré / Livre I)

Arrangement pour chœur a cappella

Ensemble vocal de la Radio de Stuttgart, Marcus Creed (dir.)

Disque : Hänssler Classic CD 93.268 (2011)

♫ Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon en fa mineur BWV 1018

Improvisation sur l’Adagio en ut mineur

Per Arne Glorvigen, bandonéon

Sveinung Lillebjerka, violon

Disque : Simax PSC 1277 (2008)

♫ Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

(2e partie) Chœur : « Wir setzen uns mit Tränen nieder »

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi 901155.57 (1985)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 96 « Herr Christ der ein’ge Gottessohn »

Chœur introductif

Orchestre et chœur de la Fondation Jean-Sébastien Bach (Saint-Gall), Rudolf Lutz (dir.)

Disque : J-S Bach-Stiftung B592 (2017)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 80 « Ein feste Burg ist unser Gott »

Choeur introductif

La Chapelle Royale et le Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901326 (1990)

♫ Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue en ré mineur BWV 1052a

Mvt. 1 Allegro

André Isoir, orgue

Le Parlement de musique, Martin Gester (dir.)

Disque : La Dolce Volta LDV 118.0 (2013)