Le Bach du dimanche 29 décembre 2019

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Chœur « Jauchzeit, frohlocket, auf, preiset die tage » (1ère partie)

Chœur de Saint-Thomas de Leipzig

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Gotthold Schwarz (dir.)

Disque : Accentus Music ACC 30469 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Air de basse « Grosser Herr, o starker König » (1ère partie)

Klaus Häger, basse

Chœur de Saint-Thomas de Leipzig

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Gotthold Schwarz (dir.)

Disque : Accentus Music ACC 30469 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Choeur « Ehre sei Gott in der Höhe » (2e partie)

Chœur de Saint-Thomas de Leipzig

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Gotthold Schwarz (dir.)

Disque : Accentus Music ACC 30469 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Récitatif de basse « So recht, ihr Engel, jauchzt und singet » (2e partie)

Klaus Häger, basse

Chœur de Saint-Thomas de Leipzig

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Gotthold Schwarz (dir.)

Disque : Accentus Music ACC 30469 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Choral « Wir singen dir in deinem Heer » (2e partie)

Chœur de Saint-Thomas de Leipzig

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Gotthold Schwarz (dir.)

Disque : Accentus Music ACC 30469 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Air d’alto « Schliesse, mein Herze, dies selige Wunder » (3e partie)

Elvira Bill, mezzo-soprano

Chœur de Saint-Thomas de Leipzig

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Gotthold Schwarz (dir.)

Disque : Accentus Music ACC 30469 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Air de soprano avec écho « Flösst, mein Heiland, flösst dein Namen » (4e partie)

Dorothee Mields, soprano

Clemens Sommerfeld (écho)

Chœur de Saint-Thomas de Leipzig

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Gotthold Schwarz (dir.)

Disque : Accentus Music ACC 30469 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Air de basse « Erleucht auch meine finstre Sinnen » (5e partie)

Klaus Häger, basse

Chœur de Saint-Thomas de Leipzig

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig Gotthold Schwarz (dir.)

Disque : Accentus Music ACC 30469 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Chœur « Ehre sei dir, Gott, gesungen » (5e partie)

Chœur de Saint-Thomas de Leipzig Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Gotthold Schwarz (dir.)

Disque : Accentus Music ACC 30469 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Chœur « Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben » (6e partie)

Chœur de Saint-Thomas de Leipzig Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Gotthold Schwarz (dir.)

Disque : Accentus Music ACC 30469 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Choral « Nun seid ihr wohl gerochen » (fin de la 6e partie)

Chœur de Saint-Thomas de Leipzig Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Gotthold Schwarz (dir.)

Disque : Accentus Music ACC 30469 (2019)

7h55 : Propos sur Bach : 16. La vie à Mühlhausen

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach / Bill Evans

Valse (Siciliano en sol mineur) d’après Bach

Bill Evans, piano

Chuck Israels, basse

Grady Tate, batterie

Orchestre dirigé par Claus Ogerman

Enregistré le 18 octobre 1965

Disque : Verve 527961-2 (2007)

Jean-Sébastien Bach

Siciliano

Arrangement pour orgue et accordéon

Richard Galliano, accordéon

Thierry Escaich, orgue

Disque : JADE 6998962 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour flûte en mi bémol majeur BWV 1031

Mouvement 3. Siciliano

Jacques Loussier, piano

Pierre Michelot, contrebasse

Christian Garros, batterie

Disque : Musidisc 500182 (1990)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 16 « Herr Gott, dich loben alle wir »

1. Choral « Herr Gott, dich loben alle wir »

2. Récitatif de basse « So stimmen wir bei dieser frohe Zeit »

3. Air de basse avec chœur « Lasst uns jauchzen »

4. Récitatif d’alto « Ach treuer Hort »

5. Air de ténor « Geliebter Jesu du allein »

6. Choral « All solch dein Güt wir preisen »

Bogna Bartosz, contralto

Paul Agnew, ténor

Klaus Mertens, basse

Chœur et orchestre baroque d’Amsterdam

Ton Koopman (dir.)

Enregistrement de 2002

Disque : Challenge Classics CC72296 (2009)

Jean-Sébastien BachFantaisie et fugue en la mineur BWV 561

André Isoir, orgue

Orgue Grenzing, Saint-Cyprien en Périgord

Enregistrement de 1991

Disque : La Dolce Volta (intégrale CD 1) LDV 400.6 (2018)

Nouveauté discographique :

" Oratorio de Noël BWV 248 " par le Thomanerchor de Leipzig et le Gewandhausorchester de Leipzig, sous la direction de Gotthold Schwarz.

(Nouveauté du label Accentus)

Le cabinet de curiosités :