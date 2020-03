Mimi & Brünnhilde

Dans la perspective de la Journée internationale des droits des femmes, Chantal Cazaux, Piotr Kaminsky et Yannick Millon élisent les meilleures Mimi et Brünnhilde au travers d'extraits de La Bohème de Puccini et de La Walkyrie, Siegfried et du Crépuscule des Dieux de Wagner.

Mimi (img extr. d'un programme de La Bohème de Puccini) © Culture Club / Getty | Miss Hallo (Marguerite Jeanne Frere) est Brünnhilde dans La Walkyrie de Richard Wagner © Hulton Archive / Getty