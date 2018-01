Airs de concert de Mozart (K 505, 431 et 418)

►Pour assister à l'émission, réservez vos places sur le site maisondelaradio.fr

►Quelles sont les meilleures versions des airs K 505, 431 et 418 de Mozart?

►Participez et votez pour votre version préférée

►Compte rendu et résultats

à lire aussi article Mozart redevient le compositeur le plus joué au monde