Zabou Breitman : "Quand j'écris, je pars souvent d'une base musicale et sur cette musique, je pose des images"

Actrice, réalisatrice, metteuse en scène au théâtre et parfois même à l’opéra, notre invitée est aussi à l’aise sur les planches que derrière la caméra. On sent chez elle une absolue nécessité de faire, une hyperactivité.

Zabou Breitman est comédienne et metteuse en scène. Fille du scénariste Jean-Claude Deret et de la comédienne Céline Léger, elle baigne dans le théâtre et le cinéma depuis sa plus tendre enfance. Elle s'imagine d'abord journaliste, mais devient au début des années 80 animatrice de Récré A2 sous le nom de Zabou et débute une carrière de comédienne à la télévision et au cinéma. C'est au début des années 2000 qu'elle passe avec succès à la réalisation et à la mise en scène théâtrale. Elle obtient d'ailleurs le César de la meilleure première œuvre avec son premier film en tant que réalisatrice, Se souvenir des belles choses (avec Isabelle Carré et Bernard Campan) en 2002.

Actualités

Dorothy

Spectacle écrit et interprété par Zabou Breitman à partir des œuvres de Dorothy Parker

Jusqu'au 24 octobre au Théâtre de la Porte Saint-Martin

L’histoire d’une résistante, d’une autrice, romancière, critique de théâtre, scénariste, grande plume du fameux The New Yorker. Dorothy doute, elle boit, elle se débat, elle s’ennuie, elle est, quoi que soit son histoire, effroyablement seule. Mais elle est poétique, dramatique et terriblement drôle. Jusque dans son ultime instant, et même après : la dépose de ses cendres le 22 Août 2020 dans un cimetière New yorkais. Zabou Breitman fait revivre cette femme hors du commun en s’appuyant sur 5 de ses plus fortes nouvelles.

13 décembre Studio 104 de la Maison de la Radio

42eme rue fait son show

Création d'une comédie musicale par l'Orchestre National de France, avec la participation de Zabou Breitman

Programmation musicale

Franz Liszt

Rêve d’amour

Brigitte Engerer

MIRARE

Wolfgang Amadeus Mozart

L’enlèvement au sérail : Ouverture

Académie de musique ancienne de Berlin, René Jacobs

HARMONIA MUNDI

Bernard Herrmann

La mort aux trousses

MILAN

Johann Strauss

Le beau Danube bleu

Portsmouth Sinfonia, Brian Eno

TRANSATLANTIC

Frédéric Chopin

Valse n°10 en si mineur op.69 n°2

Aldo Ciccolini

EMI CLASSICS