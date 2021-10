Xavier Veilhan : "Dans le travail d'Erik Satie, j'aime le rapport au dadaïsme et à l'art conceptuel"

Il y a des artistes qui tentent au quotidien de briser les frontières, comme notre invité, artiste touche-à-tout : sculpture, peinture, vidéo, photographie, installation ou performance, tout nourrit son imaginaire. Et la musique aussi bien sûr...

Né en 1963, Xavier Veilhan vit et travaille à Paris. Il développe depuis la fin des années 1980 une démarche aux formes multiples (sculpture, peinture, environnement, spectacle, vidéo, photo) entre classicisme formel et haute technologie.

Ses œuvres questionnent notre perception et cultivent un intérêt pour les espaces de déambulation, souvent évolutifs, dans lesquels le visiteur devient acteur, comme lors de l’exposition Veilhan Versailles (2009), la série Architectones (2012-2014) ou plus récemment Studio Venezia (2017), sa proposition pour le Pavillon français de la Biennale de Venise. L'œuvre de Xavier Veilhan s’invite souvent dans l'espace public, avec des sculptures dans de nombreuses villes à travers la France et à l'étranger : Paris, Stockholm, New York, Shanghai et Séoul, entre autres.

Programmation musicale

Francis Poulenc

Sonate pour flûte FP 164 : I. Allegro Malinconico

Eva Maria Thiébaud (flûte), Paul Rivinius (piano)

FARAO

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Maurice Ravel

Concerto pour piano et orchestre en sol majeur : II. Adagio assai

Krystian Zimerman (piano), Orchestre de Cleveland, Pierre Boulez (direction)

DG

Erik Satie

Vexations

Jean-Yves Thibaudet

DECCA

Claude Debussy

Children’s Corner : Snow is dancing

Alain Planès

HARMONIA MUNDI