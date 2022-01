Virginie Hocq : "Je fais le ménage sur la 5ème de Beethoven"

Comédienne et humoriste, notre invitée est une touche à tout : théâtre, radio, télévision ou cinéma... Elle partage avec nous ses coups de cœur musicaux.

Virginie Hocq est une comédienne belge. A 21 ans, elle décroche le Premier Prix d’Art Dramatique du Conservatoire Royal de Bruxelles. Repérée par Dominique Haumont, elle se produit seule en scène avec « Dis-Oui », son premier one-woman-show. Le spectacle, prévu initialement pour 10 représentations, sera joué pendant près de 2 ans.

Parallèlement, elle intègre la Ligue d’Improvisation Belge Professionnelle (LIB), au sein de laquelle elle sera la jouteuse la plus étoilée pendant trois années.

Elle débute au cinéma et enchaine plusieurs rôles avant de décrocher en 2019, un rôle incontournable dans le film, Do you do you Saint-Tropez, aux côtés de Benoit Poolvoerde, Gérard Depardieu et Christian Clavier.

Virginie Hocq travaille actuellement à l’écriture d’une série et de son premier long métrage. Elle se produit également dans "Virginie Hocq ou presque", son sixième seule-en-scène.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Actualité

Spectacle « Virginie Hocq ou presque »

27 & 28.01 : La Cigale, Paris

29.01 : Espace culturel Ronny Coutteure, Grenay

01.02 : Aix-les-Bains

08.02 : Casino Barrière, Toulouse

Toutes les dates de la tournée

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°5 en do mineur op.67 : 1. Allegro con brio

Orchestre philharmonique de New York, Kurt Masur

TELDEC

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour 2 pianos en ré majeur K 448 : 1. Allegro con spirito (arrangement pour piano et marimba)

Thomas Enhco, Vassilena Serafimova

DG

Frédéric Chopin/ Pepe Raphael / Thomas Lauderdale

La Soledad

Pink Martini

SILEX

Thibault Perrine

Suite Musette : 4. Humoresque

Félicien Brut, Quatuor Hermès, Edouard Macarez

MIRARE

Georges Bizet

Carmen : Près des remparts de Séville (Acte I) Victoria de Los Angeles, Nicolai Gedda, Orchestre national de la RTF, Thomas Beecham

EMI