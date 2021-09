Stéphane de Groodt : "Les mots sont comme des notes, si ça ne fonctionne pas c'est que ça sonne faux."

Peut-on rire quand on parle de musique classique ? Mais oui, dans la musique dite “sérieuse”, il y a de l’humour décalé, ludique, parfois absurde, à l’image du style de notre invité. Comédien et auteur, il est aussi magicien des mots.

Stéphane De Groodt est auteur et comédien. Né à Bruxelles en 1966, il est d'abord pilote de course professionnel tout en faisant ses premiers pas de comédien à la Ligue d’Improvisation Belge. C’est en 2000 qu’il arrête la compétition automobile pour devenir comédien . Il travaille alors pour la télévision comme acteur et scénariste puis pour le théâtre, le cinéma et la publicité.

Il exerce par ailleurs ses talents de chroniqueur à la télévision et à la radio.

Actualité

Tout nous sourit de Mélissa Drigeard

Avec : Elsa Zylberstein, Karidja Touré, Giovanni Cirfiera, Guy Marchand, Emilie Caen

Le 20 octobre au cinéma

Qui est Mr Schmidt ? de Sébastien Thiéry

Avec : Valérie Bonneton, Renaud Rutten, Thierry Bosc et Steven Dagrou

En tournée à partir d'octobre 2021

Programmation musicale

Johann Pachelbel

Canon et gigue en ré majeur pour 3 violons et basse continue P 37 : Canon

Gli Incogniti, Amandine Beyer

ELOQUENTIA

Erik Satie

Embryons desséchés : 1. D’Holothurie (concombre de mer)

Jean-Yves Thibaudet

DECCA

La Minute nécessaire de Mr Cyclopède

Évaluons le quotient intellectuel de Beethoven

Pierre Desproges

YOUTUBE

Frédéric Chopin

Valse du petit chien n°6 en ré bémol majeur op.64 n°1 Stephen Hough

HYPERION

Jean-Sébastien Bach

Suite n°2 en si mineur, BWV 1067 : 1. Ouverture

Orchestre du siècle des lumières, Frans Bruggen

PHILIPS

Maurice Ravel

Le parti d’en rire

Francis Blanche, Pierre Dac

FREMEAUX et ASSOCIES

Georg Friedrich Haendel

Aci, Galatea e Polifemo : Ouverture

Concert d’Astrée, Emmanuel Haïm

VIRGIN