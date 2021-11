Chaque semaine, Saskia de Ville et Christophe Chassol choisissent un thème, une idée, une question, un simple prétexte pour partager avec vous des morceaux qu'ils aiment. Aujourd'hui, il sera question de science-fiction.

Emission enregistrée en public au Théâtre de l'Alliance française (101 Boulevard Raspail - 75006 Paris)

Toutes les dates des prochains enregistrements sont à retrouver sur le site de la Maison de la Radio.

Programmation musicale

Franz Schubert

Symphonie n°8 en si mineur D 759 : 1. Allegro moderato

Staatskapelle de Dresde, Herbert Blomstedt

EDEL CLASSICS

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Franz Schubert / Machine learning

Symphonie n°8 en si mineur D 759 : 1. Allegro moderato

Projet "Unfinished symphony"

YOUTUBE

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Marius Constant

The Twilight Zone : Thème

The Spelding's Jazz Orchestra

EMI

Nobuyuki Ohnogi

Galaga : Thème musical du jeu vidéo

YOUTUBE

John Williams

Rencontres du Troisième Type

BMG

Ludwig van Beethoven / Beethoven X

"The AI Project" - III Scherzo. Allegro - Trio

Beethoven Orchestra Bonn

YOUTUBE

Terry Riley

Sun Rings : 2. Hero danger

Quatuor Kronos

NONESUCH

Terry Riley

Sun Rings : 10. On earth, one people, one love

Quatuor Kronos

NONESUCH