Rosemary Standley : "Enfants, on s'endormait avec le Vaisseau fantôme de Wagner"

Les vibrations du chant nous synchronisent, nous harmonisent. Quelques notes suffisent à fondre la musique dans la vie et la poésie dans le quotidien. Aujourd'hui nous recevons la chanteuse Rosemary Standley pour découvrir sa playlist de musique classique.

Actualités

Rosemary Standley rejoint le groupe Moriarty en 1999. Leur 1er album, Gee Whiz But This Is a Lonesome Town avec le titre Jimmy sorti en 2007, se vend à 150 000 exemplaires.

Depuis, la chanteuse mène plusieurs autres projets, et porte notamment un regard folk sur la musique classique, avec son duo Birds on a Wire, ou encore avec l'Ensemble Contraste dans l'album Schubert in Love.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Concerts

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Accepter Paramétrer les cookies

Programmation musicale

Ludwig Van Beethoven

Sonate n°21 en ut majeur op.53 Waldstein : 3. Rondo

Alfred Brendel

PHILIPS 70’

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Friedrich Von Flotow / Thomas Moore

'Tis the Last Rose of Summer (Air de Martha)

Renée Fleming, English Chamber Orchestra, Jeffrey Tate

VARESE SARABANDE

Gabriel Fauré / Sully Prudhomme

Les Berceaux

Rosemary Standley, Dom la Nena

LA FAMILIA

Henry Purcell

When I am laid

Rosemary Standley, Sylvain Griotto

ERATO

Franz Schubert

Erlkönig D 328

Dietrich Fischer-Dieskau, Gerald Moore

DG 1969

Franz Schubert

Schwanengesang D 957 n°4 Ständchen ‘Leise flehen meine Lieder’

Rosemary Standley, Ensemble Contraste

ALPHA