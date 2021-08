Rosa Maria Unda Souki : "Je peins aussi avec ce que j'écoute"

Rosa Maria Unda Souki est née au Venezuela. Artiste peintre, ses instruments sont les pinceaux, les crayons, et la plume aussi. En cette rentrée littéraire, elle publie son premier roman graphique : "Ce que Frida m'a donné", un voyage au cœur de la vie de l'artiste Frida Kahlo.

Ce que Frida m'a donné

Rosa Maria Unda Souki est née en 1977 à Caracas, de père vénézuélien et de mère brésilienne. Artiste peintre, elle expose à Paris, Madrid, Londres, New York ou São Paulo, son travail a été salué et récompensé par les Fondations Hermès et Colas, par le Fonds Canson, plébiscité sur les foires internationales d’art contemporain.

Dans la chaleur de l’été 2019, Rosa Maria Unda Souki devrait être plongée dans les préparatifs de son exposition à venir. Recluse au Couvent des Récollets, entre vertiges du doute et farouche détermination, elle tarde à rédiger le texte destiné au catalogue, à penser l’agencement des tableaux – toujours en cours d’acheminement depuis le Brésil. Dans l’attente, elle retrace ce qui l’a menée là.

Comment elle a consacré cinq ans à la figure emblématique de Frida Kahlo en peignant sa célèbre Maison bleue, constituant une œuvre picturale d’une richesse saisissante.

En quête d’elle-même, Rosa Maria renoue avec une Frida intime, comme si les clés pour se retrouver elle-même étaient aussi celles qui permettent de comprendre Frida. Rosa Maria investit les espaces, présents et passés : l’atelier où elle réside à Paris, le lieu de cette exposition en cours, mais aussi la maison de sa propre enfance à Guama, au Venezuela. Elle cherche à rendre l’écho des voix, celle de son père disparu, celle du pays dont elle s’est exilée, celle de Frida.

Actualités

Exposition "Intérieurs infinis"

Exposition visible jour et nuit, du 2 octobre dans le cadre de Nuit Blanche au 5 décembre 2021

Galerie Saint-Séverin

4, rue des Prêtres-Saint-Séverin

75005 Paris

Art Paris Art Fair

Du 9 au 12 septembre 2021

Galerie Ariane C-Y / Stand F4

Grand Palais Éphémère

Plateau Joffre

75007 Paris

Signature du livre Ce que Frida m'a donné le jeudi 9 septembre à 15h.

Programmation musicale

Arturo Marquez

Danzon

Orchestre national des Jeunes Simon Bolivar du Vénézuéla, Gustavo Dudamel

DG

Igor Stravinsky

Petrouchka : 1er tableau : Danse russe

Les Siècles, François-Xavier Roth

HARMONIA MUNDI

George Bizet

Carmen : Près des remparts de Séville (Acte 1)

Jessye Norman, Orchestre National de France, Seiji Ozawa

PHILIPS

Maurice Ravel

La Valse

Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit

DECCA

James Newton

Suite for Frida Kahlo : 1. Frida

James Newton Ensemble

AUDIOQUEST

Angélique Ionatos / Frida Kahlo

Si tan solo

NAIVE RECORDS