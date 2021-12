[Rediffusion] Chaque semaine, Saskia de Ville et Christophe Chassol choisissent un thème, une idée, une question, un simple prétexte pour partager avec vous des morceaux qu'ils aiment. Aujourd'hui ils abordent la musique pour les enfants.

Emission enregistrée en public au Théâtre de l'Alliance française (101 Boulevard Raspail - 75006 Paris)

Toutes les dates des prochains enregistrements sont à retrouver sur le site de la Maison de la Radio.

Programmation musicale

Christophe Chassol

La Marseillaise

Enregistrement personnel

Leopold Mozart

Symphonie des jouets en ut majeur : 1. Allegro

Orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman

Bill Evans

Children's Play Song

Album : From Left to Right

VERVE

Claude Debussy

Children’s Corner : Serenade for the doll

Alain Planès

HARMONIA MUNDI

Claude Debussy / André Caplet

Children’s Corner : Golliwogg’s cakewalk

Orchestre Symphonique de Montréal, Charles Dutoit

DECCA

Chevance

Conseil aux enfants sages

BORNBAD RECORDS

Marvin Gaye

Save the Children

Album : What's Going On

TAMLA

Stanley Clarke

Children of Forever

POLYDOR