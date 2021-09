Prune Nourry : "Le corps a sa propre musique et nous sommes tous des instruments"

N’avez-vous jamais remarqué à quel point la simple contemplation d’une œuvre d’art ou l’écoute d’une musique qui nous plaît nous fait du bien ? Faisons une bonne cure d’art en cette rentrée en compagnie de notre invitée, l'artiste plasticienne Prune Nourry.

Née en 1985 à Paris, Prune Nourry vit et travaille à New York et à Paris. L’artiste soulève dans ses projets des questions éthiques liées à la notion d’équilibre au sens large : le corps et la guérison, le déséquilibre démographique dû à la sélection du sexe et les dérives scientifiques, l’écosystème et l’interdépendance entre les espèces vivantes.

Sa pratique associe sculpture, installation, performances et vidéo. Elle a notamment réalisé une armée de Terracotta Daughters, sculptures en terre cuite inspirée des guerriers de Xi’an, qu’elle a exposé à travers le monde entre 2013 et 2015, de Paris à la Shanghai en passant par Zurich, New York et Mexico, avant de les enfouir en Chine jusqu’en 2030. Réalisé en 2019, son film Serendipity a été présenté au Festival du film de Berlin, à la quinzaine du film documentaire du MoMA, au Festival du Film de Tribeca et projeté dans le cadre du programme d'Art Basel Film.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Actualités

Exposition

Projet Phenix

Jusqu'au 23 octobre à la galerie Templon (Paris)

Avec Phenix, Prune Nourry renoue avec la tradition du portrait et de l’intimité entre l’artiste et son modèle. Elle a invité huit personnes déficientes visuelles à poser dans son atelier. Yeux bandés, sans jamais les voir - ni avant, ni pendant, ni après - elle a entrepris de réaliser leur buste, à travers le toucher et l’écoute.

Les modèles sont issus de parcours très différents, certains sont aveugles de naissance, d’autres par accident ou maladie, mais tous ont en commun de dépasser leur handicap, à travers leur métier ou leurs actions bénévoles. D’abord modelés à l’argile puis moulés et tirés en terre de feu, ces portraits sont ensuite cuits selon la technique ancestrale dite du Raku. D’origine japonaise, cette cuisson nécessite de plonger la sculpture brûlante dans la cendre dès la sortie du four. Tel un phénix surgissant de ses cendres, chaque portrait devient ainsi la métaphore d’une renaissance.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Parution

Aux Amazones

Editions Marabout

À 31 ans, Prune Nourry a été touchée par un cancer du sein.

Mastectomie, chimiothérapie, reconstruction mammaire…, elle partage dans ce livre son parcours de combattante et offre des étincelles d’idées pour aider les femmes à traverser cette épreuve. Son témoignage est illustré par les éclairages de grands spécialistes des médecines allopathique et alternative.

Programmation musicale

Steve Reich

Clapping music

Steve Reich, Kristjan Jarvi

SONY

Igor Stravinsky

Le Sacre du Printemps : Adoration de la Terre (1e tableau) : 1. L’Adoration de la Terre

Les Siècles, François-Xavier Roth

HARMONIA MUNDI

Jean-Baptiste Lully

Atys : Il s’est percé le sein (Acte V Sc 6) Air d’Idas

Jacques Bona, Guillemette Laurens, Guy de Mey, Les Arts Florissants, William Christie

HARMONIA MUNDI

Giuseppe Verdi

La force du destin : Ouverture

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan, Riccardo Chailly

DECCA

Camille Saint-Saëns

Le Carnaval des animaux : Finale

Martha Argerich & friends

WARNER