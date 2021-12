Philippe Katerine : "En musique, j'ai le goût de la miniature et de la fantaisie"

Vous arrive-t-il de jouer à reconnaître à l’oreille des œuvres du répertoire classique, rougir parfois lorsque le nom de l’une d'entre elles vous échappe? Faites comme notre invité : créez des jeux dont vous inventez les règles! Trublion inclassable, il jongle entre le cinéma et la musique.

Philippe Katerine, de son vrai nom Philippe Blanchard, est auteur-compositeur-interprète mais également acteur, réalisateur et écrivain. Après un premier succès en 1996 grâce à l’album "Mes mauvaises fréquentations", sa carrière s’ouvre aux collaborations variées, du groupe de jazz The Recyclers à l’actrice Anna Karina, en passant par la composition de musiques de films ("Un homme, un vrai", des frères Larrieu, 2002). En 2006, il est nommé aux Victoires de la musique grâce au tube "Louxor j’adore".

En 2010, il se fait remarquer comme acteur en prêtant ses traits à Boris Vian dans la biographie Gainsbourg, vie héroïque de Joann Sfar. L'année suivante, il est propulsé en tête d'affiche d'une comédie décalée Je suis un no man's land de Thierry Jousse. En 2015, il réitère en jouant un chef d'État dans Gaz de France de Benoît Forgeard.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Parallèlement, il s'impose surtout comme un second rôle décalé de comédies françaises : La Tour de contrôle infernale d'Éric Judor (2016) ; Hibou de Ramzy Bedia (2016) ; C'est quoi cette famille ?! de Gabriel Julien-Laferrière (2016) ; Le Petit Spirou de Nicolas Bary ; Le Grand Bain de Gilles Lellouche (2018) ou encore Le Monde est à toi de Romain Gavras (2018).

Lors des César 2019, il reçoit le César du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans Le Grand Bain, et, lors des Victoires de la Musique 2020, il est sacré artiste masculin de l'année.

Actualité

Album "Bubbles" avec Dana Ciocarlie sous le label La Dolce Volta

"Bubbles" avec Dana Ciocarlie sous le label La Dolce Volta Concert le 27 mars à L’Olympia

le 27 mars à L’Olympia Exposition “Le mignonisme” du 26 février au 24 avril au Bon Marché, Paris

“Le mignonisme” du 26 février au 24 avril au Bon Marché, Paris Cinéma :

- Actuellement - La pièce rapportée de Antonin Peretjatko

- A partir du 29.12 - Le test d'Emmanuel Poulain-Arnaud

Programmation musicale

Erik Satie

Sports et Divertissements : 21. Le Tennis

Marielle Labèque

KML RECORDINGS

Frédéric Chopin

Nocturne n°1 en si bémol mineur op 9 n°1

Arthur Rubinstein

INTENSE MEDIA

Francis Poulenc / Max Jacob

Parisiana : Jouer du bugle

Philippe Katerine, Dana Ciocarlie

LA DOLCE VOLTA

Gabriel Fauré / Silvestre

3 mélodies op.23 : 2. Notre amour

Philippe Katerine, JP Nataf

SONY CLASSICAL

Francis Poulenc

Montparnasse

Louis-Philippe

XIII BIS RECORDS

Georges Bizet

Les Pêcheurs de perles : Je crois entendre encore ! (Acte I) Romance de Nadir

Roberto Alagna, Orchestre du Royal Opera House Covent Garden, Bertrand de Billy

DG

Philippe Leroux

Ma belle si tu voulais

Marc Mauillon

SON AN ERO