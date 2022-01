Chaque semaine, Saskia de Ville et Christophe Chassol choisissent un thème, une idée, une question, un simple prétexte pour partager avec vous des morceaux qu'ils aiment. Aujourd'hui, il sera question de paysages.

Emission enregistrée en public au Théâtre de l'Alliance française (101 Boulevard Raspail - 75006 Paris)

Toutes les dates des prochains enregistrements sont à retrouver sur le site de la Maison de la Radio

Programmation musicale

Annea Lockwood

A Sound Map of the Danube

Lovely Music, Ltd.

**Lockrop & Vallåtar

**Ancient Swedish Pastoral Music Caprice Records

Richard Blackford & Bernie Krause

The Great Animal Orchestra Symphony : V. Song of the Musician Wren

BBC National Orchestra of Wales, Martyn Brabbins

Nimbus

Bedrich Smetana

*Ma Patrie : La Moldau

*Orchestre philharmonique de Berlin, Ferenc Fricsay

DG

Steve Reich

The Desert Music

Steve Reich and Musicians, Brooklyn Philharmonic and Chorus, Michael Tilson Thomas

Nonesuch

Heitor Villa Lobos

*Bachianas brasileiras n°2 : Toccata / O Trenzinho do Caipira

*Antonio Meneses, Cristina Ortiz

INTRADA CLASSIC