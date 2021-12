Mourad Merzouki : "La musique classique apporte de la poésie à la danse contemporaine"

Bousculer les codes, conquérir de nouveaux espaces et explorer toutes les possibilités offertes par son instrument, qu’il soit de chair, de bois ou de métal. La danse, comme la musique, est une forme ouverte et virtuose, en expansion, une invitation au voyage, une fenêtre sur le monde.

Figure du mouvement hip hop depuis le début des années 1990, le chorégraphe Mourad Merzouki inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. Autour de la danse hip hop explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. Sa formation s’enracine, dès l’âge de 7 ans, dans la pratique des arts martiaux et des arts du cirque à Saint-Priest, dans l’est lyonnais. À 15 ans, sa rencontre avec la culture hip hop l’emmène vers le monde de la danse. Il s’attaque à la chorégraphie et crée ainsi sa première compagnie Accrorap en 1989. Mourad Merzouki développe cette gestuelle née dans la rue tout en se confrontant à d’autres langages chorégraphiques auprès notamment de Maryse Delente, Jean-François Duroure et Josef Nadj. En 1994, la compagnie présente Athina qui réussit à transposer la danse hip-hop de la rue à la scène. Pour développer son propre univers artistique lié à son histoire et à sa sensibilité, il décide de fonder en 1996 sa propre compagnie, qui prend le nom de sa pièce inaugurale : Käfig signifie « cage » en arabe et en allemand.

Actualité

Pixel, au 13e Art à Paris, du mardi au samedi à 21h jusqu’au 31 décembre.

