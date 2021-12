Mina Tindle : "La musique est une façon de pouvoir régler ses comptes avec soi-même"

Autrice, compositrice, interprète, cette descendante de Charles Gounod et de Roland de Lassus fait ses premières gammes sur le piano de son ancêtre avant de trouver sa voix.

Pauline de Lassus Saint-Geniès, plus connue sous son nom de scène Mina Tindle est une autrice-compositrice-interprète française née en 1983. En 2020, elle a trois albums à son actif, dont le premier, Taranta, sort en mars 2012.

Programmation musicale

Philip Glass

Etude n°1 - arrangement pour harpe

Lavinia Meijer

SONY CLASSICAL

Caroline Shaw

Partita for 8 voices : Allemande

Roomful of Teeth

NEW AMSTERDAM

Mina Tindle

Taranta

BELIEVE

Mina Tindle

Lions

37D03D

Charles Gounod

Faust : Ah je ris de me voir si belle (Marguerite - Air des bijoux)

Elsa Dreisig, Orchestre national de Montpellier, Michael Schonwandt

ERATO

Roland de Lassus

La nuit froide et sombre

La Cetra d’Orfeo

CYPRES

Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou

The Homeless Wanderer

ROUGH GUIDES

Bryce Dessner

Concerto pour 2 pianos : 1er mouvement

Katia et Marielle Labèque, Orchestre de Paris, Matthias Pintscher

DEUTSCHE GRAMMOPHON