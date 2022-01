Maylis de Kerangal : "Quand j'écris, j'essaie vraiment de capter un rythme, une tonalité"

Intéressons-nous aujourd'hui à la musique des mots mais aussi à la lecture musicale : le rythme, le souffle, le grain de voix, le mouvement animant la parole. "Ce que j’essaie d’écrire, c’est une musique", dirait notre invitée. La musique peut-elle se faire entendre dans l’écriture ?

Maylis de Kerangal est née le 16 juin 1967 à Toulon.

Editrice, elle travaille successivement pour les éditions du Baron perché, aux Guides et au secteur jeunesse de Gallimard. Egalement écrivain, elle est l'auteur des romans, Je marche sous un ciel de traîne (2000), La Vie voyageuse (2003) et d'un recueil de nouvelles très remarqué : Ni fleurs ni couronnes (2006) dont l'une des nouvelles a été adaptée en moyen métrage.

En 2008, paraît Corniche Kennedy, un texte lumineux sur la jeunesse marseillaise.

Son roman Naissance d'un pont, reçoit le prix Médicis 2010 (Verticales, 2010).

En 2014, Réparer les vivants (Verticales), reçoit le prix Le roman des étudiants France Culture-Télérama et le Prix Orange du livre. Le texte est adapté, mis en scène et joué sur les planches par le comédien Emmanuel Noblet, et il est également adapté au cinéma en 2016, avec Emmanuelle Seigner, Tahar Rahim et Anne Dorval.

Son dernier roman, Canoës, est paru en 2021 aux éditions Verticales.

Actualité

Chronique d’un chantier

Chronique du chantier de restauration du Grand Palais

Diffusion sur France Culture dans l’émission Affaire en cours de Marie Sorbier (19h20, du lundi au vendredi) et sur les sites Grandpalais.fr et franceculture.fr.

Le second épisode sera disponible le 25 janvier 2022

