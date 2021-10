Matthieu Ricard : "La musique est une offrande, elle apaise les passions"

La musique peut-elle participer à l’élévation de votre esprit ? S’initier à la méditation est comme s’initier à un instrument, cela demande de la persévérance et de la régularité.

Matthieu Ricard est né en 1967. À l’âge de 21 ans, il part à Darjeeling, en Inde. Cinq ans plus tard, alors chercheur en génétique à l’institut Pasteur, promis à un bel avenir, Matthieu Ricard abandonne tout pour vivre dans l’Himalaya. Un choix décisif dont il se félicite chaque jour depuis cinquante ans. Sa première vie, partagée entre la ville et la campagne, avait fait de lui un jeune homme aimant la nature et la musique classique, curieux de spiritualité et de percer les mystères de la biologie moléculaire. Sa deuxième vie le conduit sur le chemin de l’Éveil, dans les pas de ses maîtres, exemples de cohérence entre leurs paroles et leurs actes.

Il partage ainsi pendant douze ans le quotidien de Dilgo Khyentsé Rinpoché, maître admiré du Dalaï-lama, source inépuisable d’inspiration. Pendant trois décennies, la vie à la fois simple et extraordinaire de Matthieu Ricard suit le cours de retraites méditatives dans des lieux les plus inaccessibles et de voyages fascinants au Bhoutan, au Népal et au Tibet.

Actualité

Carnets d'un moine errant

Matthieu Ricard

Allary Editions

Programmation musicale

Baldassare Galuppi

Sonate n°5 en ut maj : 1. Andante

Arturo Benedetti Michelangeli

PHILIPS

Jean-Sébastien Bach

Partita n°3 en Mi Maj BWV 1006 - pour violon : 1. Prélude

Isabelle Faust

HARMONIA MUNDI

Georg Friedrich Haendel

Concerto pour orgue n°1 en si bémol Maj op 7 HWV 306 : 3. Largo e piano

Simon Preston, English Consort, Trevor Pinnock

ARCHIV PRODUKTION

Domenico Scarlatti

Sonate K 380 L 23 en Mi Majeur

Luciano Sgrizzi

ACCORD

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n°2 BWV 807 : 5. Bourrée

Helmut Walcha

ARKIV PRODUCTION