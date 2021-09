Mathieu Amalric : "La musique en train de se faire me fascine, les musiciens me vampirisent jusqu'à l'extase."

Acteur, scénariste, réalisateur, il ne se disputera aucun de ces titres puisqu’il est tout cela à la fois. Et cela tombe bien, puisque “au cinéma tout est possible”...

Comédien éclectique dans ses choix, Mathieu Amalric est récompensé par le César du meilleur espoir masculin en 1997 pour Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) d’Arnaud Desplechin, puis deux fois le César du meilleur acteur : en 2005 pour Rois et Reine d'Arnaud Desplechin et en 2008 pour Le Scaphandre et le Papillon de Julian Schnabel.

Comme réalisateur, il reçoit également le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2010 pour Tournée ainsi que le prix Louis-Delluc et le prix Jean-Vigo en 2017 pour Barbara.

Serre moi fort, de Mathieu Amalric

Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter

En salle le 08 septembre

Tralala, d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu

Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry

En salle le 06 octobre

Programmation musicale

Georg Friedrich Haendel

Suite pour clavecin n°2 en fa majeur HWV 427 : 1. Adagio

Glenn Gould

SONY

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse Noisette : Valse des fleurs

Orchestre Philharmonique de Radio France, Paavo Jarvi

VIRGIN

Franz Schubert

Sonate en si bémol majeur

Sviatoslav Richter

YOUTUBE

Luciano Berio

Sequenza III - pour voix de femme a cappella

Barbara Hannigan

ALPHA

Grégoire Hetzel

Le procès Bach Busoni

CRISTAL RECORDS

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit : 1. Ondine

Martha Argerich

DG