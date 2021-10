Marina Rollman : "Le violoncelle est l'instrument qui parle à mon coeur"

Comment devenir une bonne personne ? Telle est la question que pose sur les planches notre invitée. Comment ? En écoutant de la musique classique, bien sûr !

A 30 ans, la franco-suisse Marina Rollman est considérée comme une humoriste « tout terrain ». Auteure, elle livre sa drôle d’humeur sur France Inter dans la Bande Originale de Nagui, réalisatrice, elle a réalisé deux courts métrages « Gratitude » puis « Gina » diffusés sur Canal +, comédienne elle était au casting des séries « La Flamme » et « Dix pour cent ». Et sur scène, elle se pose beaucoup de questions.

Un regard espiègle et une analyse subtile de notre société, de l’absurdité des rapports homme-femme. Une écriture analytique où il est notamment question de genre, de sexualité et d’orgasme féminin, tout en finesse. Un stand-up empreint de nonchalance, d’amour, de fulgurances humoristiques et de réflexions pratiques…un spectacle drôle.

Actualité

Un spectacle drôle

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

16-17-18 décembre 2021 à l'Olympia, Paris

En tournée en France, en Belgique et en Suisse

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°6 en Fa Maj op 68 (Pastorale) : 1. Eveil d’impressions agréables en arrivant à la campagne

Orchestre de Chambre de la Radio Bavaroise, Mariss Jansons

BR KLASSIK

Sergei Rachmaninov

Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op.19 : 3. Andante

Bruno Philippe, Jérôme Ducros

HARMONIA MUNDI

Philip Glass

Concerto : Mouvement III - pour violon et orchestre

Gidon Kremer, Orchestre philharmonique de Vienne, Christoph von Dohnányi

DGG

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem en ré min K 626 : Confutatis

Choeur et Orchestre de la Radiodiffusion bavaroise, Sir Colin Davis

RCA

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n°2 en ut min op 18 : 3. Allegro scherzando

Daniil Trifonov, Orchestre de Philadelphie, Yannick Nézet-Séguin

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Anton Dvorak

Symphonie n°9 en mi min op 95 B 178 (Du nouveau monde) : 1. Adagio - Allegro molto L’Orchestre symphonique de la Radiodiffusion bavaroise, Andris Nelsons

BR KLASSIK