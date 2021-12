Marianne James : "Jessye Norman a une modernité dans la voix qui s'apparente à la pop"

Aujourd'hui comédienne et animatrice télé, Marianne James est avant tout chanteuse. D'ailleurs, elle chante depuis toujours. Elle nous livre ce matin ses choix musicaux.

Née à Montélimar, Marianne James prend des cours de guitare dès l'âge de 11 ans chez Antoine Petrucciani, dit « Tony », guitariste de jazz renommé et père du pianiste Michel Petrucciani avec qui elle fait de nombreuses sessions en trio. En 1980, après avoir créé son premier groupe, Les Swingums, elle passe une licence en musicologie à la Sorbonne et obtient un premier prix de chant au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

À partir de 1989, elle se fait connaître grâce au personnage de Maria Ulrika Von Glott, une cantatrice allemande et foldingue de son spectacle L'Ultima Récital. En 2004, elle participe sur M6 en tant que jurée à l'émission Nouvelle Star aux côtés de Manu Katché, Dove Attia et André Manoukian. Elle poursuivra pour les saisons 2005, 2006 et 2007.

En 2014, elle présente l'émission Prodiges, diffusée fin décembre sur France 2 et dans laquelle sont mis en compétition des jeunes prodiges en chant, musique et danse classiques.

Actualité

Tatie Jambon

Du 18 au 31.12 à 16h30, au Théâtre de la Tour Eiffel

Marianne James, seule en scène

A partir du 23.03 en tournée dans toute la France

Programmation musicale

