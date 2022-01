Louise Vignaud : "La musique parle à l'âme, elle aide à sourire et à pleurer…"

La musique et le théâtre partagent ce même objectif : il s’agit de raconter une histoire. Dans la musique comme au théâtre, il est toujours question de voyage, d’embarcation et d’équipage. Louise Vignaud nous confie ses morceaux préférés de musique classique.

Louise Vignaud est une metteure en scène française. Elle est très tôt marquée par des mises en scène théâtrales, telles que La Forêt mise en scène par Piotr Fomenko à la Comédie-Française en 2003, ou encore La Rose et la hache de William Shakespeare et Carmelo Bene, mis en scène à l'Odéon par Georges Lavaudant entre 2004 et 2006. Alors qu'elle étudie au lycée Louis-le-Grand, elle invite Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vincent, deux anciens de l'établissement, dans le cadre du groupe théâtral.

Diplômée de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm en mars 2012, elle intègre par ailleurs l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) en 2011 et travaille à sa sortie d’école comme assistante à la mise en scène auprès de Christian Schiaretti, Michel Raskine, Claudia Stavisky, Richard Brunel et Michaël Delaunoy.

Après de premières mises en scènes très remarquées, elle est nommée directrice du théâtre des Clochards-Célestes à Lyon, une petite salle de la Croix-Rousse destinée au théâtre émergent.

Elle devient également metteure en scène associée au Théâtre national populaire de Villeurbanne. En 2020 elle met en scène son premier opéra, La Dame blanchge

Actualités

La Dame Blanche de François-Adrien Boieldieu

Au théâtre de Cornouaille de Quimper les 5 et 6 janvier

Au théâtre Raymond Devos de Tourcoing les 14 et 16 janvier

Au Bateau Feu de Dunkerque les 18 et 19 janvier

Rebibbia d’après Goliarda Sapienza - Compagnie La Résolue

Du 5 au 16 janvier, Théâtre de la Tempête, Paris 12eme

Agatha de Marguerite Duras - Compagnie La Résolue

Du 8 au 19 février, Théâtre 14 , Paris 14eme

Programmation musicale

Anonyme

Homo fugit velut umbra - Passacaille de la vie

L’Arpeggiata, Christina Pluhar

ALPHA

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Passacaille pour violon n°16 en sol min (L'ange gardien)

Fabio Biondi

OPUS 111

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte Enchantée : Pa-Pa-Pa-Pa - duo Papagena Papageno

Lotte Leitner, Michael Kraus, Orchestre philharmonique de Vienne, Georg Solti

DECCA

Joseph-Nicolas-Pancras Royer

Pièces de clavecin. Premier Livre : Le Vertigo. Rondeau. Modérément

Jean Rondeau

PARLOPHONE

Franz Schubert

*Impromptu n°1 en ut mineur op. 90 n°1

*Murray Perahia

CBS 1985