Chaque semaine, Saskia de Ville et Christophe Chassol choisissent un thème, une idée, une question, un simple prétexte pour partager avec vous des morceaux qu'ils aiment. Aujourd'hui, ils évoquent les métiers, en musique toujours !

Emission enregistrée en public au Théâtre de l'Alliance française (101 Boulevard Raspail - 75006 Paris)

Toutes les dates des prochains enregistrements sont à retrouver sur le site de la Maison de la Radio

Programmation musicale

Busta Rhymes

Break Ya Neck

Busta Rhymes, Spliff (hype man)

Label : Flipmode

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Busta Rhymes

Break Ya Neck

Busta Rhymes, Spliff (hype man)

Version Live

Busta Rhymes

Gimme Some More

Busta Rhymes, Spliff (hype man)

Elektra Records

Busta Rhymes

Gimme Some More

Busta Rhymes, Spliff (hype man)

Version Live

Georges Bizet

Carmen : Je vais danser en votre honneur (Acte II) Victoria de Los Angeles, Nicolai Gedda, Orchestre national de la RTF, Thomas Beecham

EMI

Chris Brown

Look at Me Now

Busta Rhymes, ft. Lil Wayne

Label : Jive

Chris Brown

Look at Me Now

Busta Rhymes, ft. Lil Wayne

Version Live

Lil Dicky

Me Too

Lil Dicky, GaTa

Extrait de la Série "Dave"

Vittorio Monti

Csardas

Nemanja Radulovic, Double Sens

DG