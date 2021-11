Léonie Pernet: "Dans la musique de Philip Glass, il y a des mondes possibles, la possibilité d'un dépassement"

Notre invitée est une musicienne multi instrumentiste et chanteuse. Sur son deuxième opus elle mêle percussions africaines, orientales, synthétiseurs, boîte à rythmes, batterie pour évoquer des thématiques aussi diverses que la corporalité et le genre, l’addiction, le racisme, l’amour.

Née en 1989, la musicienne Léonie Pernet publie son premier EP two of Us en 2014.

Son premier album Crave sort le 21 septembre 2018. En octobre 2021 elle signe les musiques originales de la série H24 diffusée sur Arte et publie en novembre 2021 son deuxième album Le Cirque de Consolation.

Actualités

Album

Le Cirque de la Consolation

Label Infiné

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Concerts

10 décembre 2021 à Fontenay sous Bois dans le cadre du Festival Aventures

25 mars 2022 au Trianon à Paris

Programmation musicale

Philip Glass

Company : II.

Orchestre de l’Ulster, Takuo Yuasa

NAXOS

Gabriel Fauré / Théophile Gautier

Seule ! op.3 n°1

Elly Ameling, Dalton Baldwin

EMI

Léonie Pernet

Le Cirque de Consolation

INFINE/CRY BABY

Franz Schubert

Trio avec piano en mi bémol majeur op.100 D 929 : 2. Andante con moto

Frank Braley, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon

VIRGIN

Léonie Pernet

Générique H24

INFINE

Dmitri Chostakovitch

Quatuor à cordes n°8 en ut mineur op.110 : 2. Allegro molto

Quatuor Hagen

DG

Steve Reich

New York Counterpoint : Mouvement 1

Roland Diry, Ensemble Modern, Peter Rundel

RCA RED SEAL