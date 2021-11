Chaque semaine, Saskia de Ville et Christophe Chassol choisissent un thème, une idée, une question, un simple prétexte pour partager avec vous des morceaux qu'ils aiment. Aujourd'hui, c'est la famille.

Emission enregistrée en public au Théâtre de l'Alliance française (101 Boulevard Raspail - 75006 Paris)

Programmation musicale

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin en fa mineur n°5 BWV 1056 : 2. Largo

Jean Rondeau, Sophie Gent, Louis Creac’h, Fanny Paccoud, Antoine Touche, Thomas de Pierrefeu

ERATO

Wilhelm Friedemann BACH / transcription Jean Rondeau

Sonate FK en sol majeur : Lamento

Jean Rondeau, Sophie Gent, Louis Creac’h, Fanny Paccoud, Antoine Touche, Thomas de Pierrefeu

ERATO

Carl Philipp Emanuel BACH

Concerto Wq. 23 en ré mineur : 1. Allegro

Jean Rondeau, Sophie Gent, Louis Creac’h, Fanny Paccoud, Antoine Touche, Thomas de Pierrefeu

ERATO

Johann Christian BACH

Sonate pour piano en si bémol majeur op.17 n°6 : 3. Prestissimo

Daniel Barenboim

PROFIL MEDIEN

The Jackson Five

Blame it on the Boogie

EPIC

The Jackson Five

ABC

TAMLA MOTOWN

The Jackson Five

I want you back

TAMLA MOTOWN

Michael Jackson

Got to be there

UNIVERSAL MUSIC GROUP INTERNATIONAL

The Jackson Five

Never can say goodbye

MOTOWN

Richard STRAUSS

Salomé : Danse des sept voiles

Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam, Daniele Gatti

RCO

MS Subbulakshmi et Radha Viswanathan

Suprabatham