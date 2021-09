Chaque semaine, Saskia de Ville et Christophe Chassol choisissent un thème, une idée, une question, un simple prétexte pour partager avec vous des morceaux qu'ils aiment. Aujourd'hui, place à l'improvisation.

Emission enregistrée en public au Théâtre de l'Alliance française (101 Boulevard Raspail - 75006 Paris)

Toutes les dates des prochains enregistrements sont à retrouver sur le site de la Maison de la Radio.

Programmation musicale

Christophe Chassol

Improvisation sur 4 notes

LIVE

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Georg Friedrich Haendel

Il trionfo del tempo e del disinganno : Un pensiero nemico di pace

Cecilia Bartoli, Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski

DECCA

The Brecker Brothers

Rocks

ARISTA

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto en sol majeur KV 453 : 1. Allegro

Jean-Efflam Bavouzet, Manchester Camerata, Gabor Takacs-Nagy

CHANDOS

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto en sol majeur KV 453 : 1. Allegro / Conclusion cadence de Jean-Efflam Bavouzet

Jean-Efflam Bavouzet

CHANDOS

Terry Riley

In C

Bang on a can

CANTALOUPE MUSIC

Bill Evans

The Dolphin (before)

VERVE RECORDS