Jul : "La porte d'entrée vers l'émotion et vers la beauté, c'est la voix"

Pour Chabrier, il y a trois types de musiques : la bonne, la mauvaise et celle d’Ambroise Thomas. Pour Ellington il y en a deux : la bonne et la mauvaise. Pour Platon, la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Alors plus on devient musicien, plus on devient philosophe ?

