Jul, auteur, dessinateur : "La porte d'entrée vers l'émotion et vers la beauté, c'est la voix"

(Rediffusion) Pour Platon, la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Alors, plus on devient musicien, plus on devient philosophe ? En tous cas, l'auteur dessinateur Jul nous parle de tristesse gracieuse, et de savoir bien rire et bien pleurer.

L'auteur dessinateur Jul, © AFP / JOEL SAGET