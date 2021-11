Johanna Tordjman : "Sans pinceau, je ne peins pas et sans musique, je n'utilise pas mon pinceau"

La musique peut faciliter l’exploration et la communication, elle peut amener à découvrir des éléments sur soi-même, et à les extérioriser. La musique peut donc favoriser l’expression de soi et on l'imagine sans peine accompagner les gestes d’une artiste plasticienne comme notre invitée.

L'artiste peintre Johanna Tordjman, © Getty / Foc Kan / Contributeur