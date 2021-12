Joann Sfar: "A la maison, j'écoute Mozart toute la journée mais j'ai aussi besoin d'une musique plus névrosée"

Notre invité est un conteur d’histoires qui accorde autant d’importance aux mots qu’aux images. Dessinateur, scénariste, écrivain et réalisateur, il partage avec nous ses choix musicaux.

Né en 1971 à Nice, Joann Sfar est un auteur de bande dessinée, illustrateur, romancier et réalisateur français. Après des études de philosophie, il suit une formation à l'Ecole nationale des beaux-arts de Paris. Il publie ses premières planches de bande dessinée en 1994, mais c'est au début des années 2000 qu'il rencontre le succès avec sa série jeunesse Petit Vampire, et surtout Le Chat du rabbin, qui met en scène la vie du chat d'un rabbin d'Alger, au début du XXe siècle.

Joann Sfar a publié plusieurs dessins dans la presse généraliste, notamment pour Télérama ou encore Charlie Hebdo. En 2010, il se lance dans le cinéma en tant que réalisateur avec Gainsbourg, vie héroïque, qui obtiendra le césar du meilleur premier film.

Actualités

Tome 11 : Le Chat du Rabbin - La Bible pour les chats

Editions Dargaud

Tome 2 : Ministère secret, Trembler en France, avec Mathieu Sapin

Editions Dupuis

Programmation musicale

Isaac Albéniz

Suite española n°1 op. 47 : Asturias / Leyenda - arrangement pour guitare

Thibaut Garcia

PARLOPHONE

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°4 en mi bémol majeur K 282 : 3. Allegro

Claire-Marie Leguay

ACCORD

Yehudi Menuhin/ Stéphane Grappelli

I’ve Got My Love To Keep Me Warm

WARNER CLASSICS

Anton Dvorak

Symphonie n°9 en mi min op 95 (Du nouveau monde) : 1. Adagio - Allegro molto

Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise, Andris Nelson

BR KLASSIK

Serge Gainsbourg

Initials BB

MERCURY

Serge Gainsbourg

Lemon Incest

MERCURY

Frédéric Chopin

Etude pour piano n°3 en mi majeur op.10 n°3

Lukas Geniusas

DUX

Serge Gainsbourg

Baby alone in Babylone

Jane Birkin

PHILIPS

Léo Delibes

Lakmé : Viens Malika (Acte I) Duo Lakmé et Mallika (Duo des fleurs)

Natalie Dessay, Delphine Haidan, Orchestre du Capitole de Toulouse, Michel Plasson

EMI