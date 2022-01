Jeanne Cherhal : "Au piano, certains mécanismes me viennent de Bach"

Chanteuse, autrice-compositrice, pianiste autodidacte, notre invitée joue aussi de la guitare, de la basse ou encore de la batterie. Cette musicienne complète nous dévoile sa programmation musicale.

Affiliée au courant de la nouvelle scène française des années 2000, Jeanne Cherhal pare ses chansons d'un univers néo-réaliste qui n'exclut pas la sensibilité, et parfois l'ironie. Seule au piano ou en compagnie de musiciens pop rock voire d'un orchestre, elle flirte avec le succès grâce au titre « Le Petit voisin ». Tandis que ses albums Douze Fois Par An (2004), lui valant un trophée aux Victoires de la musique, et L'Eau (2006), trouvent l'approbation du public et de la critique, Jeanne Cherhal se produit sur les planches dans Les Monologues du vagin. En 2010, l'album Charade dévoile de nouvelles facettes de la chanteuse, qui réalise par la suite les albums Histoire de J. (2014) et L'An 40 (2019).

Actualité

Concert

“Cinéma”, le 31 janvier 2022 à 20h30

Théâtre de la porte St Martin, Paris

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Programmation musicale

Carl Philipp Emanuel Bach

Solfeggietto Wq 117

Shani Diluka

MIRARE

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°20 en ré mineur K 466 : 1. Allegro

Maria Joao Pires, Orchestra Mozart, Claudio Abbado

DG

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Jeanne Cherhal

L’an 40

BARCLAY

Johann Strauss fils

Le Beau Danube Bleu op 314

Orchestre Philharmonique de Vienne, Andris Nelsons

SONY

Antonio Vivaldi / Max Richter

Spring 1 - pour orchestre de chambre et traitement électronique

Daniel Hope, Orchestre de chambre du Konzerthaus de Berlin, André de Ridder

DG

Jean-Baptiste Lully

Le Bourgeois Gentilhomme LWV 43 : Ouverture

Concert des Nations, Jordi Savall

ALIA VOX