Jeanne Added : "La musique de Schubert est assez pop. Le rapport entre mélodie et harmonie est très actuel."

Transformer son désir d’expres­sion en musique, un désir en perpétuelle mutation. N’est-ce pas ce qui guide notre invitée aujourd’hui ? Chanteuse, compositrice, bassiste et autrice, elle s’est formée au classique, au jazz avant d’être couronnée en terre électro-pop.

EPAir, disponible depuis le 10 juillet 2020

Plus Jeanne Added écrit, plus son horizon s’élargit. Son EP « Air » est un objet parallèle, une prise de parole à la marge, instinctive et spontanée. Pensé à côté de ses albums passés et à venir, « Air » est un souffle dans lequel elle expérimente et partage ses questionnements, comme une respiration. De strate en strate Jeanne Added se dessine toujours plus clairement. Inlassablement, elle poursuit sa recherche mélodique et poétique dans un geste essentiel.

SpectacleBoth Sides, disponible sur Arte Concert

Avec Both Sides, Jeanne Added a inventé une performance pure, en bousculant son espace scénique jusqu’à cet immense plateau blanc, suspendu dans le vide. L’artiste y est seule, sans aucun apparat, livrée à son chant et sa danse.

Concert, festival Jazz à la Villette

Cinq ans après sa disparition, un hommage à Prince pensé par l’étoile pop Jeanne Added et le pianiste Bruno Ruder.

Jazz à la Villette

Mercredi 1er septembre à 20h00

Grande Halle de La Villette (Paris)



Programmation musicale

Jeanne Added

Mutate

NAIVE

Franz Schubert

Der Hirt auf dem Felsen (Le pâtre sur le rocher)

Margaret Price, Wolfgang Sawallisch

ORFEO

Claude Debussy

Quatuor à cordes en sol mineur : 3. Andantino, doucement expressif

Quatuor Ebène

WARNER CLASSICS Live

Gabriel Fauré

2 mélodies op.43 : 2. Nocturne

Jeanne Added

SONY

Richard Wagner

Wesendonck Lieder WWV 91 : 3. Im Treibhaus

Régine Crespin, Orchestre National de la Radiodiffusion française, Georges Prêtre

WARNER CLASSICS

Jeanne Added

Cursed

NAIVE