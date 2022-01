Jean-Pierre Daroussin : "Ma tête est tapissée de musique"

La musique, on peut certes en parler, mais on se doit surtout de l’écouter, se rendre disponible à l’écho qu’elle provoque en nous. Notre invité se tient justement dans l’écoute, en témoigne le choix de ses personnages souvent tournés vers les autres. Quel auditeur de musique classique est-il ?

Né à Courbevoie en 1953, Jean-Pierre Darroussin est acteur et réalisateur. Fils d’étameur, il découvre le cinéma au lycée. Il entre au conservatoire en 1976 où il rencontre Catherine Frot et Ariane Ascaride. En 1997, il obtient le César du meilleur second rôle dans Un air de famille. Il est à l’affiche au total de 63 films, dont beaucoup aux côtés du réalisateur Robert Guédiguian, parmi lesquels : L’Armée du crime, Marius et Jeannette, Les neiges du Kilimandjaro, ou encore Au fil d‘Ariane. C’est aussi un acteur de théâtre : il a obtenu le Molière du meilleur comédien en théâtre privé pour Art de Yasmina Reza en 2018.

Actualités

"Rimbaud en Feu"

Une pièce de Jean-Michel Djian, jusqu’au 12 mars au Théâtre Antoine à Paris

En 1924, l’année même où André Breton publie le Manifeste du Surréalisme dans les colonnes du Figaro, on retrouve l’auteur d'Une Saison en enfer enfermé dans sa chambre d’hôpital à Charleville. Vivant il est, plus voyant encore qu’à 20 ans lorsqu’il décide d’en finir avec la poésie. C’est un génie en feu qui s’installe devant nous, hagard, illuminé mais plus flamboyant encore qu’il ne l’a jamais été. Ce n’est plus un corps qui parle, c’est une âme. Un homme « sans semelles et sans vent » qui invite sur son « Bateau ivre » aussi bien son infirmier que Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de Loyola, Léo Ferré… Comme si, sur un coup de folie, et avant que les derniers feux de la modernité l’accablent lui et ses semblables, Arthur Rimbaud s’autorisait une magistrale leçon de vie.

Programmation musicale

Nino Rota

Why wait

Orchestre sous la direction de Carlo Savina

CAM

Richard Wagner

Tristan und Isolde WWV 90 : Prélude (Acte I)

Orchestre des Jeunes Gustav Mahler, Pierre Boulez

DG

Jean-Sébastien Bach d’après Alessandro Marcello

Concerto en ré mineur BWV 974 : 2. Adagio

Olivier Cavé

AEON

Frédéric Chopin

Concerto pour piano n°2 en fa mineur op 21 : 2. Larghetto

Martha Argerich, Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit

EMI

Benjamin Britten

Les Illuminations op.18 : Antique

Barbara Hannigan, Amsterdam Sinfonietta, Candida Thompson

CHANNEL CLASSICS