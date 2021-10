Jean-Charles de Castelbajac : "Massenet m'a accompagné toute ma vie, c'est un esprit libre et inspirant"

La musique est souvent décrite avec un langage coloré. Il existe même un phénomène, la synesthésie, qui, lorsqu'une personne est stimulée par les sons, fait apparaître formes, couleurs et textures dans son champ de vision. Place à notre invité, créateur qui jongle entre design, peinture et mode.

Créateur touche-à-tout, Jean-Charles de Castelbajac se plaît, depuis près de quarante ans, à déconstruire la mode et à en explorer les possibles. Pour lui, « être artiste, c'est montrer le chemin ».

Actualité

Le peuple de demain

Une exposition-atelier de Jean-Charles de Castelbajac

25 sept. 2021 - 9 mai 2022 au Centre Pompidou (Galerie des enfants)

Après JR, Claude Closky, Françoise Pétrovitch et Yaacov Agam, le Centre Pompidou invite l’artiste Jean-Charles de Castelbajac à concevoir une exposition-atelier pour permettre aux enfants de découvrir et expérimenter son univers artistique poétique et chromatique. À partir de 4 ans et pour tous ceux qui ont gardé une âme d'enfant.

Programmation musicale

François Couperin

Les barricades mystérieuses

Scott Ross

STIL

Gioacchino Rossini

Petite messe solennelle : Kyrie : Kyrie eleison (Choeur)

Orchestre et Choeur de l’Académie Sainte-Cécile de Rome, Daniele Rossi (orgue), Antonio Pappano

EMI CLASSICS

Philip Glass

Einstein on the beach : Knee play 1 (Acte I) Choeur diction et claviers

Ensemble Philip Glass, Michael Riesman

NONESUCH

Jules Massenet

Méditation de Thaïs

Renaud Capuçon, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Daniel Harding

VIRGIN

Thylacine / Franz Schubert

Schubert

MASTERWORKS