Imany : "J'écoute Lully comme j'écoute du hip-hop : ce qui guide mon écoute c'est le cœur"

Notre destinée est-elle écrite ? Peut-on en bouleverser le cours ? Ancienne sauteuse en hauteur et mannequin, rien ne prédestinait notre invitée à devenir musicienne… et pourtant !

Nadia Mladjao, dite Imany, est née au sein d'une famille de dix enfants d'origine comorienne. Engagée à l'âge de 17 ans par une agence de mannequins, elle part pour New York deux ans plus tard et y reste sept ans. C'est durant son séjour à New York qu'elle attrape « le virus de la musique » en écoutant Talkin' 'Bout a Revolution de Tracy Chapman, qui lui donne envie de tenter sa chance comme chanteuse. Elle commence à l'époque à prendre des cours de chant et à écrire des textes. Elle rentre en France et débute en 2008 sur les scènes parisiennes.

Ayant choisi comme nom de scène Imany - ma foi ou mon espoir en arabe - elle écrit ses chansons en anglais, langue qui, pour l'écriture, lui vient « plus naturellement » que le français. En mai 2011 sort son premier album, The Shape of a Broken Heart.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Actualités

Album “Voodoo Cello”

Avec Voodoo Cello, la chanteuse Imany jette un sort à 8 violoncelles pour transformer des tubes incontournables de l’histoire de la pop (de Nina Simone à Radiohead en passant par Cat Stevens, Donna Summer, Hozier, t.A.t.u, Bob Marley…)

12/10/2021 Annecy, Bonlieu Scène Nationale

13/10/2021 Argenteuil, Le Figuier

16/10/2021 Aix en Provence, Grand Théâtre de Provence

10/11/2021 Bordeaux, Théâtre du Casino

12/11/2021 Soissons, Le Mail

15/11/2021 Paris, Théâtre du Châtelet

21/11/2021 Lille, Théâtre du Casino

Programmation musicale

Jean-Baptiste Lully

Le Bourgeois Gentilhomme LWV 43 : Marche pour la cérémonie des Turcs

Concert des Nations, Jordi Savall

VALOIS

Tomaso Albinoni

Adagio en sol mineur pour cordes et orgue

I Musici

PHILIPS

The Doors

A Feast of Friends

ELEKTRA

Cat Stevens

Wild World

Imany

THINK ZIK

François de Roubaix

Dernier domicile connu

UNIVERSAL

Black

Wonderful life

Imany

THINK ZIK