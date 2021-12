IAM : "Le rap nous a permis d'avoir un pied dans le classique" (R)

(Rediffusion) Le rap épouse son époque depuis sa naissance. Curieux de tout, il mélange les genres. C’est ce que nous démontre le groupe marseillais IAM depuis 1988. Son identité riche de musiques africaine, arabe, italienne, espagnole et même de classique aussi nous fait danser, et pas que le Mia !

(Première diffusion le 06 septembre 2021)

IAM est un groupe de rap français originaire de Marseille (Bouches-du-Rhône). Formé en 1988, il se compose à l'origine d'Akhenaton (Philippe Fragione) et Shurik'n (Geoffroy Mussard) au chant, de Kheops (Éric Mazel), Imhotep (Pascal Perez), Kephren (François Mendy) aux platines, et anciennement de Freeman (Malek Brahimi). En 1990, IAM publie Concept puis enchaîne un an plus tard avec son deuxième album : … De la planète Mars.

C'est en 1993, que paraît leur troisième opus, Ombre est lumière, qui contient la chanson Je danse le Mia qui leur permet de gagner en popularité. Il est suivi par L'École du micro d'argent (1997) qui remporte deux récompenses aux Victoires de la musique et est certifié disque de diamant.

Vient alors le temps de carrières en solo pour les membres du groupe qui se reforme pourtant en 2003 et fait paraître les albums Arts martiens (2013), Rêvolution (2017), Yasuke (2019) et Première Vague (2021).

Extrait du EP "Quatrième Vague" & "Rimes Essentielles" - IAM

Akhenaton - Shurik'n / Akhenaton - Cehashi Scratches by DJ Kheops Côté Obscur - La Cosca – EMI Music Publishing France – Nemesis Musik

Programmation musicale

I AM

Rap inconscient

COTE OBSCUR

Georg Friedrich Haendel

Suite n°2 en ré majeur HWV 349 : Alla hornpipe

Concert Spirituel, Hervé Niquet

GLOSSA

Charles Gounod

Faust : Ah je ris de me voir si belle (Marguerite - Air des bijoux)

Elsa Dreisig, Orchestre national de Montpellier, Michael Schonwandt

ERATO

Kaija Saariaho

Oi kuu - pour clarinette basse et violoncelle

Nicolas Baldeyrou, Alexis Descharmes

AEON

IAM

Dangereux

DELABEL

Shurik'n

Les miens

DELABEL

IAM

Après la fête

DEF JAM

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°3 en mi bémol majeur op.55 “Eroica” : 3. Scherzo. Allegro vivace - Trio

Orchestre symphonique de la radio bavaroise, Mariss Jansons

BR KLASSIK

IAM

L’Empire du côté obscur

LIVE

IAM

Tout ce qu’on est

COTE OBSCUR