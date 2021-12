Piers Faccini, auteur-compositeur-interprète : "Je me définis comme un archéologue de la chanson"

La musique classique permet de se reconnecter à des souvenirs, à l'Histoire, ou encore de partir à la recherche de ses racines. Piers Faccini aime suivre ces branches qui mènent aux racines communes de nos origines culturelles, à travers sa playlist de coups de cœur qui traversent les siècles.

Piers Faccini est un auteur-compositeur-interprète, peintre et photographe, de père italien et de mère britannique

Dans son nouvel album Shapes of the Fall, Piers Faccini évoque les catastrophes environnementales en marche et le possible effondrement de notre civilisation tout en se demandant comment évoluer avec cela. Son écriture musicale est nourrie autant de l’héritage anglo-américain, des traditions de la Méditerranée, du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest que de la musique ancienne ou baroque.

Actualités

Le 7 Janvier à Saint-Martin-des-Champs

Le 17 janvier à l'opéra de Lyon

Le 20 janvier à Colmar

Le 22 janvier à Massy

Le 29 janvier à Dunkerque

Le 4 février à Bruxelles

Le 16 février à Paris (Cigale)

PLus d'infos sur les dates de tournée : https://www.piersfaccini.com/concerts/

Programmation musicale

Steve Reich

Music for 18 musicians

Steve Reich Ensemble

ECM

John Dowland

In darkness let me dwell

Alfred Deller, Robert Spencer (luth)

HM

Piers Faccini

Together forever everywhere

Piers Faccini

NOFORMAT

Arvo Pärt

My Heart’s in the Highlands

David James (contre ténor), Stephen Layton

HYPERION

Johannes Hieronymus Kapsberger

Libro quarto d’intavolatura di chitarone : Passacaglia in re

Rolf Lislevand (théorbe)

ASTREE