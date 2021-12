Haroun : "On peut rire de tout, et il faut rire de la musique classique"

"O solitude, my sweetest choice". Ce texte mis en musique par le compositeur Henry Purcell évoque un sentiment pour le moins contradictoire : la solitude. Tantôt recherchée, tantôt imposée, la solitude est au centre du nouveau spectacle de notre invité, l'humoriste Haroun.

A 17 ans, Haroun se forme à la breakdance avant de se passionner pour l'impro à son entrée en école de commerce. Un diplôme, une société et un tour du monde plus tard, il retrouve le chemin de l'humour avec ce qui deviendra son premier spectacle, Tous complices. Loin des codes du genre, Haroun ose tout, parle racisme, politique, religion, écologie, simplement, sans méchanceté ni vulgarité. Avec lui, pas de sujets tabous, pas de leçons de morale, pas de jugement, juste l'observation pointue et sans concession des incohérences qui jalonnent nos vies.

Actualité

Spectacle “Seul(s)” Au Théâtre Edouard VII - Paris jusqu’au 02 janvier

En tournée dans toute la France

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon et hautbois en ut min BWV 1060 : 1. Allegro

Janine Jansen, Ramon Ortega Quero and friends

DECCA

Igor Stravinsky

Le Sacre du printemps : L'Adoration de la terre (1er tableau) : 2. Danse des adolescentes / Les Augures printaniers

Les Siècles, François-Xavier Roth

HARMONIA MUNDI

Maurice Ravel

Boléro

Orchestre Philharmonique de Vienne, Lorin Maazel

RCA

Gabriel Fauré

Requiem en ré min op 48 : 6. Libera me

Matthias Goerne, Choeur et Orchestre de Paris, Paavo Järvi

VIRGIN CLASSICS