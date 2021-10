Chaque semaine, Saskia de Ville et Christophe Chassol choisissent un thème, une idée, une question, un simple prétexte pour partager avec vous des morceaux qu'ils aiment. Aujourd'hui, un programme autour de guerre et paix.

Emission enregistrée en public au Théâtre de l'Alliance française (101 Boulevard Raspail - 75006 Paris)

Toutes les dates des prochains enregistrements sont à retrouver sur le site de la Maison de la Radio.

Programmation musicale

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Battalia à 10 en ré majeur

Ricercar Consort

MIRARE

Gustav Holst

Les Planètes : Mars

Berliner Philharmoniker, Simon Rattle

EMI

Bob Marley

War

Album : Rastaman Vibration

Tuff Gong

Jerry Goldsmith

Bande originale du film Patton

INTRADA

Aaron Copland

Billy the Kid : Gun Battle

Orchestre symphonique de Baltimore, David Zinman

ARGO

The Exploited

Let's start a war... Said Maggie one day

Album : Let's start a war

PAX RECORDS

Idris Muhammad

Piece of Mind

Album : Power of Soul

KUDU RECORDS

John McLaughlin

Peace One

Mahavishnu Orchestra

Album : My Goal's Beyond

DOUGLAS RECORDS

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro : Ouverture

Orchestre Philharmonique de Londres, Georg Solti

DECCA

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro : Gente gente all’armi

Thomas Allen, Kiri te Kanawa, Lucia Popp, Yvonne Kenny, Frederica von Stade, Orchestre Philharmonique de Londres, Georg Solti

DECCA

The Doors

Light my Fire

Album : Light my Fire

ELEKTRA

Rotary Connection

Peace at Least

Album : Peace

CADET CONCEPT

Return to Forever

The Romantic Warrior

Album : Romantic Warrior

COLUMBIA RECORDS