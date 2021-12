Flavia Coelho : "Gloire à Sergueï (Rachmaninov) !"

Ce matin la chanteuse brésilienne Flavia Coelho nous parle de musique classique, et nous raconte son impact sur son nouvel album : " Pour creuser son histoire, pour creuser sa musique, il faut revenir dans le passé, et le passé pour moi c'est la musique classique."

Flavia Coelho est née au Brésil, ces horizons lointains ont nourri son nouvel album intitulé DNA, album à la fois le plus personnel et le plus universel.

Enregistré entre le Quartier Latin et le Var, les deux studios de Victor Vagh-Weinmann, il brille par son hybridité musicale. Le baile funk y croise la trap et les musiques caribéennes, la cumbia y est réinventée, le hip hop épouse le reggae, l’Orchestre de chambre de Paris passe dans les parages... Le tout porté par une impressionnante volonté pop.

Actualités

En tournée en France avec son nouvel album DNA paru chez PIAS

15 janvier : Annecy

22 janvier : Rennes

28 janvier : Sérignan

29 janvier : Istres

Plus d'informations sur la tournée et l'album : https://fr.flaviacoelhomusic.com/

Programmation musicale

Sergei Rachmaninov

Rhapsodie sur un thème de Paganini : Introduction. Allegro vivace - Variation 18

Daniil Trifonov, Orchestre de Philadelphie, Yannick Nézet Séguin

DG

Giacomo Puccini

Gianni Schicchi : O mio babbino caro

Renée Fleming, London Philharmonic Orchestra, Charles Mackerras

DECCA

Flavia Coelho

Billy Django

PIAS

Giacomo Puccini

Turandot : Nessun dorma

Luciano Pavarotti, Orchestre Philharmonique de Londres, Zubin Mehta

DECCA

Franz Liszt

Liebestraum n°3 en la bémol majeur S 541/3

Lang Lang

SONY