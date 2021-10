Emily Loizeau : "J'ai beaucoup appris de Georges Aperghis, notamment dans sa manière d'aborder la création"

Se créer un univers onirique et poétique afin d’adoucir la violence du monde, c’est ce que fait notre invitée. Auteure, compositrice, interprète, chanteuse et pianiste, elle pense ses concerts comme des spectacles. La musique classique inspire aussi ses propres compositions...

Née à Neuilly-sur-Seine le 7 février 1975, d'un père français et d'une mère anglaise, Emily Loizeau étudie le piano et découvre la musique classique très jeune. La chanson de Julien Cler Emilie jolie, est un déclic qui la pousse à s'intéresser à la chanson. Néanmoins elle poursuit ses études musicales en étudiant outre le piano, le violon et la contrebasse et commence à se produire en Seine-et-Marne.

Elle s'intéresse au théâtre, sachant que sa grand-mère maternelle est la comédienne anglaise Peggy Aschroft. En 2001, elle écrit sa première chanson, Balthazar, influencée par des artistes comme Georges Brassens, les Beatles ou encore Bob Dylan. Elle assure d'abord les premières parties d’Andrew Bird et collabore avec plusieurs artistes reconnus, Renan Luce ou Mathias Malzieu, avant de produire son premier EP Folie en Tête . En 2006, son premier album L’autre bout du monde lui permet d'entamer une tournée de deux ans en France. Parallèlement, elle compose pour le cinéma. Emily est une artiste accomplie, qui privilégie la simplicité et l'authenticité.

Le 17 septembre 2021, elle fait paraître un disque écrit au cœur du confinement, enregistré en quarantaine en Angleterre avec le réalisateur et musicien John Parish (musicien et producteur de PJ Harvey).

Icare

Album disponible depuis le 17 septembre

Label PIAS

14.10 Théâtre de Rungis

15.10 L’imprévu à Saint-Ouen

20.10 La Source à Fontaine

Toutes les dates à retrouver sur le site d'Emily Loizeau

Programmation musicale

Franz Schubert

Moments Musicaux D 780 : 3. Allegro moderato en fa mineur

Sviatoslav Richter

MELODIYA RUSSIE

Kurt Weill

Youkali

Barbara Hannigan, Alexandre Tharaud

France Musique

Georges Aperghis

Machinations : 4ème mouvement - pour 4 voix de femmes et ordinateur

Sylvie Levesque, Donatienne Michelle-Dansac, Geneviève Strosser, Sylvie Sacoun

UNIVERSAL

Jean-Philippe Rameau

Les Indes Galantes : Danse du Grand Calumet de la Paix (Danse des Sauvages)

Les Arts Florissants, William Christie

HARMONIA MUNDI

Claudio Monteverdi

Orfeo : Ahi caso acerbo, In un fiorito prato

Anne Sofie Von Otter, English baroque soloists, John Eliot Gardiner

DG

Emily Loizeau

Le poids de l’existence

PIAS