Elisabeth Quin : "L'art nous permet d'envisager l'actualité avec plus de recul, à travers un autre prisme."

Ex-journaliste cinéma et grande amoureuse du septième art, notre invitée du jour est désormais tôlière du 28 minutes d’Arte. Elle est curieuse, papillonesque, partageuse aussi, vous l’entendrez.

Journaliste, Elisabeth Quin fait ses premiers pas sur la radio associative de SOS Racisme, puis travaille sur Oui FM. Jean-François Bizot l’engage sur Radio Nova pour les matinales et elle interviendra plus tard sur RTL avec Rémo Forlani autour du cinéma . Elle se spécialise dans le cinéma et participe à Rive Droite, Rive Gauche aux côtés de Thierry Ardisson, sur Paris Première. Dans les années 90, elle collabore à l’émission culturelle Rappetout, présentée par Bernard Rapp sur France 3. Elle est rédactrice en chef de l’émission Ciné Quin sur Paris Première jusqu’en 2012.

En 2002, Elisabeth Quin publie son premier roman, « La Peau dure » chez Grasset, suivi par un récit sur l’adoption, « Tu n’es pas la fille de ta mère » en 2004 (Grasset), puis « Bel de nuit » en 2007 (Grasset). Parallèlement, elle publie un livre pour enfants, « Pierre dans le loup » en 2006 (Seuil jeunesse) et un livre d’art sur les Vanités (2009, Editions du Regard) qui donna lieu à une exposition au Musée Maillol, à Paris (2010). En 2012, elle collabore aussi à l’émission Ouvert la nuit, sur France Inter. En 2013, elle publie avec François Armanet, « Le détail qui tue, petit précis de style de Marcel Proust à Kate Moss » (Flammarion) et en 2019 elle publie « La nuit se lève » récit sur la maladie ophtalmique qui la frappe. Elle anime depuis 2012 l' émission quotidienne 28 minutes sur Arte.

Programmation musicale

Camille Saint-Saëns

Danse macabre op.40

Luben Yordanoff, Orchestre de Paris, Daniel Barenboim

DG

Hélène de Montgeroult

Etude n°19 en fa majeur

Edna Stern

ORCHID CLASSICS

Gustav Mahler

Kindertotenlieder : 5. In diesem Wetter, in diesem Braus

Kathleen Ferrier, Orchestre philharmonique de Vienne, Bruno Walter

PRAGA

Giacomo Puccini

Tosca : E lucevan le stelle (Acte III) Air de Mario

Luciano Pavarotti, Royal Philharmonic Orchestra de Londres, Leone Magiera

DECCA

Nikolai Rimski Korsakov

Le Tsar Saltan op.57 : Le vol du bourdon

Orchestre symphonique de Londres, André Previn

SONY CLASSICAL