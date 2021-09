Eddy L. Harris : "Je voyage souvent pour aller à l'opéra, c'est une bonne manière de découvrir une ville"

Comme dit le proverbe : On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Mais entend-on jamais deux fois la même œuvre ? Un pied dans l’eau et l’oreille grand ouverte, voguons sur le flot de la musique, tel un céiste au long cours...

Eddy Harris, né à Indianapolis en 1956, est poussé par sa famille à faire des études jusqu’à la Stanford University. Après un premier job peu convaincant, il se consacre à l’écriture. Parce qu’il désespère d’être jamais publié, il décide, à trente ans, de se lancer dans une aventure inédite pour lui : descendre le Mississippi, seul sur un canoë, depuis sa source jusqu’à La Nouvelle-Orléans. Il en tirera son premier livre, Mississippi Solo, salué immédiatement par la critique américaine. Tout en voyageant régulièrement à travers l’Europe et les continents africain et américain, Eddy L. Harris a choisi la France comme point d’ancrage, où il a également publié Harlem, Jupiter et moi et Paris en noir et black.

Actualités

Parution

Le Mississippi dans la peau (traduction Pascale Deschamps)

Collection «Littérature étrangère

Éditions Liana Levi

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Quoi de neuf, l’Amérique ? C’est la question qu’est venu poser Eddy L. Harris, trente ans après, au fleuve qu’il connaît le mieux, qui pour lui est le miroir du pays qu’il traverse, et qu’il a dans la peau: le Mississippi. Plus que l’envie de recréer un moment fort au plus près de la nature, cette seconde fois lui servira à voir ce qu’il a manqué la première. L’âme du premier voyage habitera nécessairement le second, et viendra l’enrichir. Mais il a trente ans de plus : il s’attachera donc plus au sens qu’à l’exploit. Le fleuve a changé, Eddy a changé, et sans doute l’Amérique aussi. Sous la présidence d’un homme noir, les tensions raciales se sont paradoxalement aggravées. La descente du fleuve est aussi une façon de revenir sur l’histoire des peuples qui occupaient ces terres avant l’arrivée des Européens, et sur le sort qui a été le leur. De s’interroger, au gré des rencontres avec un pêcheur, un Indien américain, un biologiste, sur la pertinence des interventions humaines sur le milieu naturel, le retour de certaines espèces, l’extinction d’autres. Plus que jamais, ce sera l’occasion de voir à quel point le Mississippi est le cœur battant des États-Unis. En descendant le fleuve, Eddy remontera le temps et suivra les vicissitudes de l’Histoire, la grande, mais aussi la sienne. Et au bout du voyage, cette double certitude : Eddy est un libre citoyen du monde et le Mississippi lui appartient.

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°6 en fa majeur op.68 “Pastorale” : 1. Allegro ma non troppo

Staatskapelle de Dresde, Herbert Blomstedt

BERLIN CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro : Non più andrai (Acte 1)

Thomas Allen, Orchestre Philharmonique de Vienne, Riccardo Muti

EMI

Giuseppe Verdi

Nabucco : Va, pensiero, sull’ali dorate

Choeur et Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, Claudio Abbado

DG

Gustav Holst

Les Planètes op.32 H 125 : 4. Jupiter

Orchestre philharmonique de Londres, Georg Solti

DECCA

Aaron Copland

Rodeo : Hoe-down

Orchestre philharmonique de Londres, Leonard Bernstein

SONY CLASSICAL